Sis ajuntaments valencians del PP no justifiquen 185.725 euros d’ajudes del Govern contra la violència de gènere

Les entitats locals valencianes rebran transferències de 5,3 milions del Ministeri d’Igualtat, dirigit per la socialista Ana Redondo, en matèria d’ajudes previstes en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per a l’exercici 2024. No obstant això, sis dels principals ajuntaments governats pel PP durant el mandat anterior han deixat de rebre 183.725 euros de transferències d’ajudes per no haver justificat les subvencions concedides el 2022. La Secretaria d’Estat d’Igualtat i per a l’Erradicació de la Violència contra les Dones va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 19 de juliol passat la resolució de les ajudes reservades per a entitats locals per a l’exercici 2024. La resolució reflecteix els romanents de les ajudes de l’exercici 2022 i, en sis dels principals ajuntaments valencians governats pels populars, no es van usar tots els fons transferits pel Govern per a programes municipals dirigits a l’erradicació de la violència de gènere.

Aquests fons es vinculen d’un any a l’altre, en funció de si s’han justificat totes les ajudes concedides o no. De manera que, si l’entitat local no ha consumit la totalitat de l’ajuda, en la convocatòria següent se li resta de la quantitat que li correspon la quantia que no ha gastat i, per tant, no ha pogut justificar. En contrast amb els consistoris del PP, els ajuntaments governats per l’esquerra durant el mandat anterior han justificat, tret de l’excepció d’Elx, totes les ajudes.

Així doncs, Alacant, governat pel popular Luis Barcala, va deixar de justificar 49.908,81 euros, segons indica la resolució. Si enguany li corresponien 133.669,05 euros, només podrà accedir a 83.760,24 euros (un 37,3%). L’Ajuntament de Benidorm, governat per Toni Pérez, no va justificar la despesa de 25.660,09 euros: dels 85.111 euros que li corresponen el 2024 només rebrà 59.450,91 euros (un 30,1% menys).

Per part seua, l’Ajuntament de Calp, governat el 2022 per Ana Sala sota les sigles del PP (formació que va abandonar un any després), no ha justificat la despesa de 7.032,32 euros: dels 21.232,36 euros que li corresponen el 2024, només rebrà 14.200,04 euros (un 33,1% menys).

L’Ajuntament d’Ibi, governat durant el mandat anterior pel popular Rafael Serralta, no va justificar la despesa de 22.545,33 euros. L’actual corporació municipal, liderada actualment pel socialista Sergio Carrasco, no podrà disposar de cap quantitat per a l’exercici 2024.

Santa Pola, sota el mandat de la popular Loreto Serrano, no va justificar la despesa de 30.721,52 euros. Dels 57.797,38 euros que li corresponen el 2024, només rebrà 27.075,86 euros (un 53,15% menys). Finalment, l’Ajuntament de Torrevella, la vara de comandament del qual deté Eduardo Dolón, no va justificar la despesa de 49.860,54 euros. Dels 88.171,02 euros que li corresponen el 2024, només rebrà 38.310,48 euros (un 56,5% menys).

El contrast amb els ajuntaments progressistes

Per contra, municipis governats per l’esquerra durant el mandat anterior (pel PSPV-PSOE, Compromís i diferents marques de Podem, fora en solitari o amb pactes), com ara València, Castelló, Gandia, Mislata, Sagunt, Cullera, Torrent o Vila-real, van usar i van justificar la totalitat de les ajudes rebudes de l’executiu de Pedro Sánchez.

L’Ajuntament d’Elx va ser l’únic governat durant el mandat anterior pel socialista Carlos González, que va tindre un romanent de 25.752 euros, per la qual cosa rebrà un 22,5% menys el 2024.