Situació límit en centres socials de la Generalitat Valenciana: interns derivats amb patologies mentals agredeixen el personal

“En quasi tots els centres de l’Institut Valencià de Serveis Socials (Ivass) hi ha problemes, per exemple, a Alzira, Rocafort, Alcoi o Manises. Ací atenem persones majors i amb diversitat funcional i ara estan derivant pacients violents amb problemes mentals que haurien de ser atesos en recursos específics, perquè ací hi ha poc de personal i no està format per a afrontar determinades situacions de risc. A Rocafort en els últims dos mesos un intern ha trencat el septe nasal a un treballador, ha pegat una pallissa a una cuidadora i els ha agredit amb una barra de ferro o llançant-los plats”. Un delegat d’UGT Serveis Públics del País València explica a elDiario.es la situació que es viu en diferents centres de dia, ocupacionals i residències de tercera edat de l’Ivass, adscrits a la Conselleria de Serveis Socials de la Generalitat Valenciana.

El sindicat denuncia el greu deteriorament de les condicions de treball en què es troba el personal, la major part dones. El sindicat ja fa temps que denuncia aquesta situació, que, davant la falta de solucions per part de la direcció de l’organisme, s’ha convertit en insostenible i perillosa per a les treballadores i treballadors.

Les mateixes fonts lamenten que la direcció de l’Institut ha sancionat un torn sencer del centre de Rocafort que el cap de setmana passat es va negar a atendre un dels dos interns més conflictius, que ja ha protagonitzat unes quantes agressions: “Van instar que cada cuidador o cuidadora del centre li dedicara una hora, però els treballadors s’hi van negar i se’ls ha obert expedient disciplinari, com a falta greu, que pot implicar suspensió d’ocupació i sou entre tres dies i un mes”. Des de la Conselleria d’Igualtat, no obstant això, han desmentit que s’haja sancionat el personal.

Segons el sindicat, en els últims anys alguns centres de l’Ivass, que donen atenció a col·lectius vulnerables com ara persones amb dependència o diversitat funcional, han experimentat l’ingrés d’usuaris i usuàries amb perfils extremadament agressius. La falta de recursos suficients i de personal qualificat per a atendre aquestes persones ha provocat que es disparen les baixes laborals entre el personal a conseqüència de les agressions patides. Segons els càlculs d’aquest sindicat, fins a un 30% de les baixes actuals estan relacionades amb agressions.

UGT denuncia agressions físiques, com ara punyades o llançament d’objectes, cremades amb cigarrets, així com amenaces verbals. Aquesta greu situació no sols suposa un risc per a les treballadores, sinó també per a la integritat física de les altres persones usuàries, que són altament vulnerables a aquesta mena de comportaments.

“Falten mesures adequades, eines efectives i de personal qualificat per a mitigar aquest clima de violència que genera un greu perjudici al personal i una greu deterioració del servei públic. Malgrat anys d’advertiments i sol·licituds d’intervenció, l’entitat ha tancat l’orella i ha permés que el malestar cresca fins a trobar-se en un punt crític”, assegura l’organització sindical.

Segons els testimoniatges recollits pel sindicat, hi ha “personal obligat a agafar baixes per les agressions, persones usuàries vulnerables sotmeses a un ambient de perill constant, que agreuja l’ansietat i afecta la salut mental. L’objectiu de brindar qualitat i benestar és pràcticament impossible d’aconseguir davant la negligència de la direcció de l’Ivass”.

A més, afigen des d’UGT, “el dèficit de personal té una solució difícil, ja que no n’hi ha en borsa i hi ha un desinterés total a treballar en l’Ivass ateses les condicions laborals, amb graelles i descansos incompatibles amb la vida personal, cosa que provoca la renúncia de personal ja contractat, que opta per anar-se’n a una altra administració”. A això s’afig la falta de contractació en períodes vacacionals i de substitució de baixes que agreuja encara més la situació“.

D’altra banda, UGT Serveis Públics reclama des de fa anys un increment salarial en les categories, reclassificacions i complement de carrera. Això provoca que els salaris siguen més baixos i, per tant, hi haja menys interés a treballar en l’Ivass. A més denuncia el retard en el cobrament de nòmines, pagues i endarreriments tant al personal fix com al contractat. Una situació d’impagament que l’Ivass atribueix a problemes informàtics i falta de personal burocràtic.

La Conselleria de Serveis Socials desmenteix el retard en el cobrament de nòmines i pagues tant del personal fix com del contractat i assegura que tot el personal de l’Ivass ja ha cobrat la nòmina dins del mes.

D’altra banda, sobre les baixes del personal, des del departament que dirigeix la vicepresidenta Susana Camarero expliquen que “el Servei de Prevenció de l’Ivass i Unión de Mutuas manté reunions periòdiques per a fer un seguiment dels casos per lesions o trastorns musculoesquelètics derivats de la faena i ofereix un servei de rehabilitació; també en els casos de salut mental oferint suport i servei psicològic als treballadors i les treballadores”.

Quant a les substitucions, afirma que és la mateixa situació que es dona tots els estius: “l’Ivass té un pla de vacances en centres que estableix unes necessitats bàsiques de personal que es cobreixen amb borses i Labora”.

Privatitzacions

D’altra banda, UGT lamenta que, després d’unes quantes reunions per a la negociació de la Relació de Llocs de treball (RLT), les organitzacions sindicals no han pogut arribar a un acord amb l’entitat, perquè en la proposta de l’Administració s’inclou l’amortització del lloc de cuiner/a de la residència de Jubalcoy ocupada i reflectida en la relació de llocs de treball: “UGT està en contra de l’externalització d’aquest servei i té por que siga el principi de tota una sèrie de privatitzacions. UGT rebutja l’argument que dona l’entitat que aquest canvi suposarà un servei millor. Per a la federació, la privatització de qualsevol servei empitjora la qualitat assistencial”.