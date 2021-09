El soterrament de les vies obligarà a construir una segona estació provisional per als Rodalia de València

“Per a la construcció de la futura Estació Central és previsible que calga comptar, en una fase prèvia, amb una estació provisional d’obres que permeta donar de baixa l’Estació de València Nord actual. Aquesta estació provisional d’obres se situarà adossada a l’ampliació de Joaquín Sorolla i tindrà 6 vies d’estacionament de 200 metres de longitud. Les obres a fer en el canal d’accés han de ser compatibles amb aquesta estació provisional d’obres”.

Així explica el projecte bàsic del canal d’accés ferroviari com es gestionarà el servei principalment dels trens de Rodalia que ara arriben a l’Estació del Nord una vegada comencen les obres de la futura Estació Central subterrània.

Segons el document, “per garantir que en el futur no es produïsquen afeccions, les boques d’eixida hauran de ser compatibles amb les necessitats derivades de la construcció d’una futura estació provisional d’obres (EPO) primerament i l’Estació Central després”.

València tindrà durant els anys que duren aquestes faenes dues estacions provisionals (Joaquín Sorolla i Rodalia) que, això sí, desapareixeran una vegada acabada la infraestructura, on quedaran centralitzats en dos nivells tots els serveis (Rodalia, distància mitjana i alta velocitat).

El projecte bàsic consultat per elDiario.es argumenta que la duració estimada per a l’execució del canal d’accés (al voltant de 5 anys), juntament amb el nombre de circulacions tan elevat que hi ha en aquest tram, “complica enormement l’execució de les obres, i cal plantejar nombroses fases constructives amb desviaments provisionals ferroviaris”.

Durant els treballs es veurà afectada l’actual passarel·la per als vianants sobre les vies: “A causa de les diferents fases plantejades, i per mantindre el trànsit per als vianants durant l’execució de les obres, s’ha previst tant l’ampliació d’aquesta passarel·la en les fases inicials, com la demolició i la substitució per una passarel·la per als vianants provisional en fases posteriors. Aquesta passarel·la es col·locarà al voltant del carrer d’Almudaina”.

Respecte al trànsit rodat (o mixt, ja que la majoria dels vials afectats inclouen voreres per a vianants), els vials afectats són un total d’11 en les diferents fases del projecte. En concret, es tracta del camí de l’Assagador del Morro (Nord); el camí d’Almenar; el carrer de l’Illa de Cabrera; l’avinguda del Poeta Federico García Lorca; el carrer de l’Alqueria de la Comtessa, l’avinguda del Poeta Federico García Lorca/connexió amb el carrer d’Oltà; l’avinguda de Peris i Valero; el carrer de la Pianista Amparo Iturbi; l’accés al carrer de la Pianista Amparo Iturbi des de l’avinguda de Cèsar Giorgeta; l’accés a carrer de l’Almudaina; i el viaducte connexió entre avinguda de Giorgeta amb Peris i Valero, que quedarà eliminat i el trànsit passarà a cota zero, sobre la llosa de coberta del canal d’accés.

Segons va informar el mes de juliol passat la presidenta de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) i Adif Alta Velocitat (Adif AV), María Luisa Domínguez, les obres del canal d’accés (el soterrament de les vies que van des del bulevard sud fins a les actuals estacions del Nord i Joaquín Sorolla) arrancaran a principis del 2023 i permetran escometre el desenvolupament urbanístic en l’àmbit del Parc Central a la ciutat de València i cosir els barris del sud mitjançant el bulevard enjardinat de Federico García Lorca que s’habilitarà en superfície. Les obres inclouen l’ampliació de l’estació de Joaquín Sorolla i la demolició del pont de Giorgeta.

El canal d’accés té un pressupost estimat de 437 milions d’euros, que sufragarà el Govern central per mitjà d’Adif en un 50%, mentre que la Generalitat Valenciana n’assumirà un 25% i l’Ajuntament de València l’altre 25% restant.

En els pròxims dies, possiblement en la primera quinzena d’octubre, es presentarà l’estudi informatiu del túnel passant, que s’executarà juntament amb l’estació central subterrània, i de la doble plataforma entre Castelló i València.