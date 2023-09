El sou de la consellera de Turisme en la patronal hotelera va eixir d’una ajuda de la Diputació que presidia Mazón

La consellera de Turisme va destinar part d’una subvenció de la Diputació d’Alacant a pagar-se el salari com a secretària general de la patronal hotelera de Benidorm durant la pandèmia. Nuria Montes, llavors responsable del lobby Hosbec, va demanar una ajuda al Patronat de Turisme que dirigia el president hui de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per a una campanya de promoció de la Costa Blanca com a “destinació segura, desitjable i aspiracional per a qualsevol turista que haja decidit viatjar” durant la Covid.

La Diputació d’Alacant va concedir l’estiu del 2020 una ajuda directa de 363.000 euros, dels quals 55.000 euros es van destinar a pagar la nòmina de la consellera de Turisme hui i un tècnic per al projecte, segons ha denunciat el grup parlamentari Compromís. Segons la documentació a què ha tingut accés elDiario.es, Montes justifica el salari de mesos previs a la subvenció com a part de la coordinació del projecte. En concret, inclou com a despeses les nòmines de maig a novembre, a raó de 7.542 euros mensuals en el seu cas i de 3.495 en la del tècnic, Jordi Sanjuan, malgrat que demana l’ajuda a mitjan juny. El salari correspon a 745 hores de faena cadascun, segons els documents.

L’ajuda nominativa es va aprovar el 14 d’agost de 2020, divendres, només dos mesos després que la consellera hui remetera una missiva a Mazón per sol·licitar-li suport, per una quantitat mínima de 300.000 euros més IVA. En la carta, la responsable de la patronal llavors suggereix que s’empre la fórmula de conveni de col·laboració “que tan bons resultats ens ha donat en l’execució de les línies nominatives anuals”. L’ajuda es concedeix per valor de 363.000 euros i l’import total per al projecte arriba a 382.000 euros, amb la diferència aportada per la patronal.

La subvenció, denunciada pel diputat de Compromís Vicent Marzà, comprenia una campanya de promoció per a tot el sector turístic alacantí. Compromís qüestiona que la direcció de la patronal la utilitzara per al seu sou a temps complet, com indiquen en la documentació justificativa, i a més contractara una altra empresa per al servei de promoció. És a dir, la consellera hui va assegurar que dues persones treballaven a temps complet en un projecte amb la contraprestació econòmica encara sense determinar. La creativitat de la campanya promocional s’adjudica per valor de 99.000 euros, mentre que les accions de difusió ascendeixen a 220.000 euros, segons els documents consultats per aquest diari.

La coalició valencianista l’acusa d’adjudicar “a dit” a una empresa de mitjans i a una altra de publicitat la campanya per a reforçar el sector turístic, que va ser qüestionada per l’Agència Antifrau. Amb tot, la coalició matisa que no apel·la a la legalitat, sinó a la moralitat de l’adjudicació, i la vàlua de la consellera per al càrrec. “Estem davant un precedent nefast que la invalida per a ser consellera, per això reclamem al president que la relleve”, ha criticat divendres el portaveu de la coalició, Joan Baldoví.

L’executiu autonòmic defensa la consellera, al·legant que l’Agència Antifrau va investigar el cas i no va veure irregularitats. “La consellera al·ludida ho té claríssim, ho va explicar ahir i ningú està tapant res”, va indicar la portaveu del Consell, Ruth Merino. La titular de Turisme va defensar en la seua resposta parlamentària que cobra menys com a consellera que com a representant de la patronal i va carregar contra l’exconseller d’Educació, Vicent Marzà, per la seua retribució en la conselleria.