La subhasta de les finques del presumpte testaferro de Zaplana que reclama Bankia queda deserta

El que va ser l’embrió d’un projecte immobiliari de la presumpta banda corrupta capitanejada per l’exministre del PP Eduardo Zaplana ja no interessa a cap comprador. La subhasta de tres finques pertanyents al presumpte testaferro de Zaplana en el cas Erial ha quedat completament deserta, segons el certificat de tancament del procediment de la subhasta en via de constrenyiment.

Ningú ha licitat per cap dels tres lots que el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de la Vila Joiosa (Alacant) va ordenar sobre una finca urbana i dues finques rústiques (una de les quals urbanitzable). Els béns estan taxats, segons el jutjat, en 1.041.090 euros.

Després de quedar-se sense la condició d’agent urbanitzador a la Vila Joiosa (la Marina Baixa), retirada per l’ajuntament, Joaquín Barceló, Pachano, presumpte testaferro de l’exministre del PP Eduardo Zaplana, s’enfronta a un procediment d’execució hipotecària arran d’una demanda de Bankia. L’entitat bancària reclama a l’empresa G. E. Urbantura SL un import de 532.694,67 euros, a més de 36.050 euros en interessos.

En la constructora, una instrumental sense cap treballador, figuren com a administradors i apoderats Pachano i l’empresari de Benidorm Ángel Salas, també investigat en el cas Erial. Com a exadministradora única figura l’empresària Carmen Berendes Rathje, dona de l’exvicepresident de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), Armando Sala.

La subhasta fallida incloïa una finca urbanitzable d’ús industrial de 5.246 metres quadrats en la partida de Barberes amb dos magatzems de superfície construïda, una finca urbana en l’avinguda de Finestrat i una finca rústica de 1.937 metres quadrats de sòl sense urbanitzar en el sector El Xarquet. En aquest últim terreny, el presumpte testaferro de Zaplana tenia la condició d’agent urbanitzador fins que l’ajuntament socialista de la Vila Joiosa li la va retirar per no haver construït els habitatges protegits previstos, tal com va informar aquest diari. El consistori també va requisar mig milió d’euros a Pachano.

El programa d’actuació integrada del sector El Xarquet va ser adjudicat a l’empresari Joaquín Barceló el 2005 per l’alcalde del Partit Popular llavors José Miguel Llorca Senabre. L’“incompliment culpós de les obligacions contractuals essencials consistents a no haver donat compliment a les exigències en matèria de VPO” va costar al presumpte testaferro la condició d’agent urbanitzador, segons una resolució del consistori.