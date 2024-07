Sueca, el municipi valencià capital dels pactes desficaciats

Sueca, la capital de la Ribera Baixa i dels pactes contra natura, viurà una altra capgirada política en les pròximes setmanes. El partit independent Sueca per Davant, Compromís i una regidora del PP han registrat dimecres la moció de censura contra l’alcalde del PSPV. L’aliança ja fa mesos que amagava de materialitzar-se i traure del consistori Dimas Vázquez, l’alcalde socialista, després d’una crisi en el govern local. Tot allò relacionat amb la moció de censura adquireix un tint novel·lesc: greuges passats, aliances i ruptures, noves afinitats contra un enemic comú i els interessos de les direccions supramunicipals de les formacions.

Serà precisament el partit dels independents, expulsat pel PSPV del govern fa setmanes, qui encapçale la gestió del municipi si la votació tira avant. I ho farà de la mà de Compromís, que tornarà a l’equip de govern dos mandats després que el mateix Vázquez els arrabassara l’alcaldia. El socialista no va voler reeditar l’acord amb els valencianistes, trencant en el municipi amb les directrius dels socialistes, aliats de Compromís i Podem mitjançant el Pacte del Botànic en tot el territori valencià. Raquel Tamarit va eixir del consistori, que fins a la data havia sigut un feu valencianista, on el hui síndic de Compromís va fer els seus primers passos en la gestió pública. En el seu lloc, en les municipals del 2019, el PSPV va pactar un govern amb el PP i Ciutadans, que li va valdre un expedient intern que finalment va quedar en no res. En el següent cicle electoral, l’alcalde va agafar la vara de comandament després d’un pacte amb Sueca per Davant, dels quals ha anat distanciant-se fins a expulsar-los del consistori en els últims mesos.

Les tres formacions van arribar a un acord la setmana passada per a un govern conjunt, que donaria l’alcaldia al partit independent en coalició amb Compromís, i que comptaria amb el suport extern del PP. Si tira avant, els dos agreujats tornaran a l’equip de govern i defenestraran Vázquez. La posició dels populars, molt condicionats per la seua posició en la Diputació de València, ha acabat en un cisma. Només una de les tres integrants de la dreta dona suport al pacte i els seus companys han tractat d’expulsar-la.

Poc abans de subscriure el compromís davant notari, es va difondre que el PP i el PSPV haurien arribat a un acord conjunt, donant per sufocat el conat de canvi i la continuïtat de Dimas Vázquez al capdavant de l’Ajuntament. Els dos regidors populars van passar a formar part del govern local, gestionant Sanitat i Festes, i van reclamar a l’exportaveu que deixara el seu seient en el ple per donar suport a la moció de censura. Davant la rebel·lió, la direcció del PP ha obert un expedient als dos regidors per a expulsar-los.

L’entorn de l’encara alcalde va traslladar que aquesta acció per part de Sueca per Davant, Compromís i el PP és “un assalt a l’alcaldia” amb l’“únic” interés que Compromís torne a entrar a l’Ajuntament “al preu que siga” i, per part de Sueca per Davant, de convertir-se en “una subdelegació d’aquest partit que governa en la Diputació de València amb el PP”. Els socialistes es refereixen a Ens Uneix, la formació que lidera l’exsocialista Jorge Rodríguez i que deté la vicepresidència de la Diputació gràcies a un pacte amb el PP. Rodríguez aspira a convertir el partit en una plataforma que agrupe formacions locals independents per a arribar amb força a futurs comicis.

La moció de censura serà sotmesa a votació en un ple municipal que s’esdevindrà entre el 12 i el 14 d’agost, una vegada complits els terminis legals corresponents. L’acord preveu que el futur govern municipal estiga encapçalat per Julián Sáez, de Sueca per Davant.