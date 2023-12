Sumar es desmarca del PSOE en l’aprovació de l’ampliació del port de València: “Hi ha diferències profundes”

“Durant les últimes setmanes, i en el si del Govern, s’han mantingut diferències profundes de posicions pel que fa a l’ampliació del port de València”.

Així s’expressen fonts de Sumar després de l’anunci fet dijous al port de València per Óscar Puente relatiu a l’aprovació en el Consell de Ministres del pròxim 19 de desembre del projecte constructiu de la seua polèmica ampliació nord amb una inversió pública de 660 milions d’euros, un 22% més del que es preveia.

Des de Compromís, partit integrat en la plataforma d’esquerres, ja han anticipat que els ministres de Sumar votaran en contra de la nova terminal de contenidors i també la líder de la formació i vicepresidenta del Govern, Yolanda Díaz, ha manifestat fa poc en les seues xarxes socials la seua oposició a la infraestructura.

Els interessos d'una multinacional no poden estar per damunt dels de la ciutat i de l'emergència climàtica.



L'ampliació del port de València no pot anar contra el benestar dels veïns i les veïnes. Ens hem reunit amb @NoAmpliacioPort per demanar que es paralitze aquesta operació. pic.twitter.com/XBctxlyAHy — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 12 de diciembre de 2023

“Sumar, juntament amb nombrosos sectors de la societat civil i organitzacions, no comparteixen l’aprovació d’aquest pla, i així ho han traslladat al ministeri competent”, afigen des de la plataforma-

Les mateixes fonts afirmen que “l’obra té una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 que correspon al projecte inicial, però estem en el 2023 i aquesta nova obra més gran, que preveu dragatges addicionals, pot suposar una afectació mediambiental inassumible”.

A més, recorden que “l’aprovació del projecte actual ha sigut qüestionada per la justícia pels efectes ambientals adversos que provocaria el pla si tira avant”.

La diputada de Compromís en el Congrés, Àgueda Micó, va comentar dijous a elDiario.es que en aquest tema van de bracet amb Sumar i, preguntada si es plantejarien no donar suport als pressupostos generals de l’Estat, va assegurar que en aquests moments es plantegen tots els escenaris per a pressionar la part socialista del Govern i frenar el projecte que preveu la construcció d’uns molls de 137 hectàrees de superfície i 1.970 metres de línia d’atracada, amb una capacitat per a acollir cinc milions de contenidors.

El projecte està embolcallat en una polèmica pel seu impacte sobre les platges del sud de València, regenerades fa poc precisament per l’erosió generada per l’efecte ombra del port, i pel fet d’emparar-se en una DIA del 2007, malgrat les sensibles modificacions que s’hi han introduït i els efectes sobre la ciutat. Associacions ciutadanes i ecologistes, agrupades en la Comissió Ciutat-Port s’oposen a l’ampliació, que executarà la naviliera MSC.

A més, hi ha diversos processos judicials oberts relatius a la validesa de la DIA de l’any 2007 per al nou projecte aprovat i fins i tot una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que suspén cautelarment la capacitat de l’Autoritat Portuària de València (APV) per a decidir si es requereix un nou informe ambiental, cosa a què sempre s’ha negat l’organisme portuari. Tal com ha avançat aquest diari, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha acceptat la realització d’un dictamen sobre els possibles efectes nocius de l’ampliació.

En aquest sentit, el ministre Puente es va mostrar convençut que el projecte té prou seguretat jurídica i que els tribunals els donaran la raó en les diferents causes.

Crítiques de la Comissió Ciutat-Port i de Podem

Representants i simpatitzants de la Comissió Ciutat-Port –plataforma que aglutina prop de 200 organitzacions socials i ecologistes– es va concentrar dijous per exigir al PSOE que “recapacite” sobre l’autorització de la terminal de l’ampliació del port de València i per defensar que la infraestructura és una “sentència de mort” amb conseqüències per a la salut, mediambientals i legals.

La representant de la plataforma. Loreto Primo va apel·lar al “sentit comú” del Govern central perquè “recapacite” i “no cometa la imprudència de convertir aquesta ciutat en un aparcament de contenidors”. Així doncs, ha exposat que “se’ls ompli la boca, als governants, de parlar dels senyals d’identitat”, com són l’Albufera, les platges i l’horta.

Francisco Herrera, també de la Comissió Ciutat-Port, va criticar que és “lamentable” i un “error majúscul que el PSOE i el govern s’alineen amb els interessos del Partit Popular i Vox”. Així doncs, va incidir en el fet que la infraestructura tindrà “conseqüències mediambientals i socials, però també legals”. “Ells seran els responsables de votar a favor i signar aquesta sentència de mort”, ha lamentat, però encara creu que es pot fer “un pas arrere”.

Fent costat a la plataforma i per a parlar de les conseqüències de l’ampliació entre els treballadors del port, ha intervingut el president del Comité d’Empresa de CSP Iberia a Valencia Terminal, Julián Pérez, que va afirmar que l’ampliació “suposa un transvasament de la càrrega de treball de la terminal sud que gestiona CSP cap a l’ampliació nord per a donar contingut a aquesta infraestructura” i, per tant, “pot suposar una greu destrucció de l’ocupació” sobre la plantilla de CSP de 250 treballadors, que ascendeixen a 400 en ocupacions indirectes.

La secretària d’Acció Institucional de Podem, María Teresa Pérez, ha criticat que sense una esquerra amb “veu ferma” en el Govern, en referència a la seua formació en contraposició amb Sumar, el PSOE “sempre fa polítiques de dretes” i “aberracions” com l’aprovació de l’ampliació del port de València.

Pérez ha manifestat que el PSOE ja ha avançat que l’extensió d’aquesta infraestructura tirarà avant en el Consell de Ministres, ignorant “els efectes ambientals i laborals”.

“Quan no hi ha una veu ferma a la seua esquerra que faça el soroll necessari per a frenar aberracions com aquest projecte destructiu, el PSOE sempre fa polítiques de dretes per a beneficiar les grans empreses”, ha resolt.

Els empresaris i MSC, satisfets

La Confederació Empresarial Valenciana (CEV), la Cambra de Comerç de València i l’associació de directius i empresaris logístics Propeller Valencia valoren molt positivament l’anunci fet dijous pel ministre de Transports, Óscar Puente, de la “imminent” aprovació de l’ampliació nord del port de València.

“Era una notícia molt esperada, que al final ha arribat. Tenim una infraestructura potentíssima que estem convençuts que sabrem aprofitar perquè, juntament amb l’esforç del nostre teixit empresarial, ens porte a cotes més altes de desenvolupament econòmic i benestar social, en aquesta Comunitat i en la resta del país”, expressa la patronal autonòmica.

El president d’MSC España, Francisco Lorente, ha celebrat la “bona notícia” que el pròxim Consell de Ministres donarà llum verda a les obres de la terminal de contenidors de l’ampliació nord del port de València. “Si d’ací a cinc anys poguérem tindre ací el primer vaixell atracat, seria un gran èxit”, ha comentat, respecte dels terminis amb què treballa la companyia.