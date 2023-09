Superilla a l’Amistat, conversions en zona de vianants, ampliació de voreres: el futur incert de 13 projectes de mobilitat votats pels veïns de València

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va manifestar els seus dubtes sobre alguns projectes de mobilitat executats o pendents de desenvolupar per l’anterior equip de Govern municipal d’esquerres. Catalá es va mostrar categòrica a l’hora d’afirmar que no es construiran més superilles com la que ja s’ha posat en marxa a la Petxina i també va comentar que es revisarà el projecte de remodelació de l’avinguda de Pérez Galdós, per no considerar viable l’eliminació del túnel, tal com estava previst. També va qüestionar l’actual configuració del carrer de Colom i la seguretat en alguns carrils bici.

Molts d’aquests projectes han sorgit de la posada en marxa des de l’any 2015, amb l’arribada de Joan Ribó a l’alcaldia, dels pressupostos participatius DecidimVLC, el procés pel qual els ciutadans poden proposar millores en els seus barris, que es trien finalment, si passen el vistiplau dels tècnics, per votació popular.

Des de llavors s’han destinat 45 milions d’euros per a aquestes actuacions i s’han aprovat 455 propostes d’inversió ciutadana en tots els barris. En aquests moments estan per executar els projectes triats dels anys 2021 i 2022. No obstant això, almenys en el cas dels de mobilitat, hi ha 13 projectes el destí dels quals sembla incert tenint en compte les manifestacions de Catalá.

En concret, es tracta de l’avantprojecte de superilla al barri de l’Amistat; ampliar voreres a Primat Reig; redacció del projecte de reurbanització dels carrers del Monestir de Poblet i d’Aparaci Albiñana a Campanar; projecte de conversió en zona de vianants del nucli històric de Campanar; conversions en zona de vianants de l’entorn de les Torres de Serrans, així com el de pati obert de l’IVAM; conversió en zona de vianants de l’entorn del Mercat de Jesús i reforma integral del Parc de l’Estacioneta; dignificació del carrer de Sagunt; reforma de voreres a Maximilià Thous; pacificació de trànsit al carrer del 9 d’Octubre; carril bici a la Malva-rosa; estudi de recuperació d’espai públic a Quatre Carreres; projecte d’humanització del Camí de Montcada; i obres d’accessibilitat a Benifaraig.

Durant el mandat passat el PP es va mostrar crític amb el sistema de votació i de repartiment dels fons perquè hi havia a vegades barris que es quedaven sense inversió, però mai es va arribar a parlar d’eliminar el procés, sinó de modificar-lo. A preguntes d’elDiario.es, des del PP no han contestat sobre els seus plans de futur amb aquests projectes.

El regidor de Compromís Giuseppe Grezzi ha defensat la fórmula de DecidimVLC: “D’aquesta manera les persones de tots els barris i pobles de València, durant els últims huit anys, han pogut decidir directament quines eren les inversions prioritàries en el seu entorn més immediat, cobrint les necessitats que pensaven més prioritàries. Ara, després de les primeres mesures i anuncis que han fet la senyora Catalá i els seus regidors, s’ha creat incertesa entre els veïnats respecte si s’executaran per part del nou govern”.

Grezzi portarà la qüestió a la pròxima comissió municipal “per saber l’estat de tramitació dels projectes que va proposar la ciutadania en les últimes convocatòries, que anhelen per millorar el seu barri, davant la por de l’intent de paralització per part del govern de Catalá”.