Tancades les platges del Puig, la Pobla de Farnals i Puçol per una taca en la mar

Les platges del Puig, Puçol i la Pobla de Farnals han quedat tancades al bany aquest diumenge a causa d'una gran taca marró en la mar, causada per un probable abocament d'origen desconegut, que ha generat molèsties a alguns banyistes i que ha sigut localitzada primer al Puig i després s'ha escampat a les costes adjacents.

La taca va ser detectada primer en el Puig, on socorristes i policies locals van començar el desallotjament i es va alçar la bandera roja, mentre alguns banyistes es queixaven de picors causades pel mal estat de les aigües, segons fonts de Policia Local del Puig.

Després la taca es va estendre, moguda pel vent, primer cap a la Pobla, la platja del qual va ser tancada poc més tard, i cap a Puçol, la platja del qual va ser clausurada cap a les quatre de la vesprada.

Salvament Marítim va enviar una embarcació per a la presa de mostres i per a estudiar l'origen de l'abocament. L'entitat dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va indicar que no es tracta d'una taca d'hidrocarburs i apunta a un emissari o algues en descomposició.