Tírig construeix una pista de pàdel en un antic cementeri clausurat: “Tots els meus besavis els hi tinc soterrats”

Podria tractar-se del guió de la pel·lícula Poltergeist: un antic cementeri, unes obres per a construir-hi damunt una pista de pàdel i una veïna que assegura que els seus besavis encara hi romanen.

Tírig és un municipi de la comarca de l’Alt Maestrat de tot just 420 habitants. La localitat té una zona anomenada el Parc de la Raboseta amb mig miler d’arbres, zones de gespa i agrunsadores per a les criatures. El consistori, governat pel popular Juan José Carreres des de fa 14 anys, ha iniciat les obres de construcció d’una pista de pàdel en la zona del parc que encara romania sense urbanitzar.

“El 2014, el cementeri es va clausurar oficialment amb tots els permisos, es va publicar perquè qualsevol veí poguera emportar-se les despulles i es van dur a una fossa comuna totes les restes que es van poder trobar”, conta l’alcalde Juanjo Carreres.

L’antic cementeri, que va acollir els morts de Tírig fins al 1920, romania envoltat per murs i amb la porta tapiada. “Això era un abocador d’enderrocs, que hi havia fins i tot un cotxe enterrat, estava ple de rates i serps, tot a 25 o 30 metres del poble”, recorda el primer edil. Amb un pressupost de quasi 40.000 euros, la zona es convertirà en una pista de pàdel.

Una veïna de la localitat, que prefereix no ser identificada, està indignada. Les despulles dels seus besavis, afirma, reposen allí i ara jugaran a pàdel damunt dels seus éssers estimats. “És una falta de respecte als difunts”, diu la dona, molt afectada. “Em posa els pèls de punta, cal tindre una mica d’educació, perquè és una falta de respecte als difunts”, afig la veïna.

La dona no entén per què l’ajuntament ha decidit construir la pista de pàdel precisament en aquest lloc i insisteix que prop del poliesportiu el consistori té uns terrenys. “És com si volgueren provocar”, declara indignada. “Hi ha una altra dona al nostre carrer que hi té a la seua germana soterrada, tota la gent hi tenim algun familiar soterrat”, postil·la la dona.

L’alcalde defensa que les queixes poden ser per “desconeixement”, ja que, assegura, el consistori es va emportar les restes al cementeri nou. “Es va donar un termini perquè la gent al·legara i de fet a l’ajuntament no n’ha arribat cap”, explica Carreres. La futura pista de pàdel, encara en construcció, està situada en el Parc de la Raboseta, una zona on juguen els xiquets de la localitat.

El portaveu socialista a Tírig, Avel·lí Roca, considera que es tracta d'una "ofensa tremenda als avantpassats". "Fer una pista de pàdel on estan enterrats, més ofensiu no pot ser", afirma Roca, qui agrega: "És tètric, macabre i increïble".

La veïna assegura que, durant les obres, han aflorat “un crani i un fèmur”. “Hi ha cranis allí on juguen els xiquets”, exclama la dona. "Posar una pista de pàdel damunt dels morts del poble és fortíssim", conclou el portaveu socialista.