Un tornado entre Carlet i Alginet i el fort vent causen danys a la zona industrial

Un tornado entre Carlet i Alginet, a la comarca valenciana de la Ribera Alta, i fortes ratxes de vent en un polígon de Carlet han causat danys a la zona industrial, segons recull l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Per la seua banda, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha assenyalat que la situació continua sent molt adversa amb intensitat torrencial a l'oest de l'àrea metropolitana de València, amb molts llamps i molt de vent, i acumulats de més de 140 litres per metre quadrat entre Real, Montserrat i Godelleta i quasi 100 litres a localitats properes.