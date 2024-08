Treballadors de l’aeroport de Manises adverteixen del perill per a la seguretat i la salut d’una filtració d’aigua de l’aire condicionat

Des de fa uns dos mesos, la zona on cauen les maletes facturades en l’aeroport de Manises pateix una acumulació d’aigua causada per una filtració originada en els aires condicionats de les dependències, que produeix un gran toll en la zona d’accés només per a operaris.

El delegat sindical d’UGT Antonio Altamirano assenyala que els treballadors que fan les tasques de facturació, embarcament, desembarcament i càrrega d’avions han denunciat aquesta situació a Aena, però que l’empresa aeroportuària s’ha limitat a col·locar barrils per a arreplegar l’aigua que cau, però no ha solucionat la filtració, i que quan aquests llibrells, desborden torna a caure fora fins que es buiden.

Altamirano adverteix que els treballadors no tenen equipament per a actuar de manera contínua sobre l’aigua, que ha arribat a tindre una extensió d’uns 80 metres quadrats, i que això genera perill de caigudes i lliscament dels vehicles de transport, perquè l’aigua s’acumula en una superfície molt esvarosa, a més de tindre perill d’electrocució i assenyalar-ho com un possible focus de legionel·la.

El delegat sindical ha lamentat: “Les instal·lacions de l’aeroport de Manises per dins, on estan els treballadors, fan pena, s’incrementen els passatgers, però els operaris hem de suportar tot el pes, perquè no obtenim cap millora. Entre les seues queixes assenyala també que en els tres hipòdroms (les dependències on les cintes descarreguen les maletes) únicament hi ha un lavabo en el central, i que els treballadors es veuen obligats a haver d’usar en el seu horari laboral els de dins de l’aeroport destinats als passatgers i han de suportar les cues d’usuaris quan s’ha desembarcat algun avió.