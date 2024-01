Tres exassessors demanden el grup parlamentari de Compromís per acomiadament improcedent i aniran a judici

Els llocs d’assessors en els grups parlamentaris de les Corts Valencianes són de lliure designació, però es regeixen per la legislació laboral. Es tracta d’un territori intermedi procel·lós entre el treballador comú per compte d’altri i el càrrec de confiança, amb tasques tècniques, però sempre sensible a les fluctuacions internes del partit.

Tres exassessors de Compromís en les Corts Valencianes han demandat la formació per acomiadament improcedent. Els extreballadors, tots ells militants del partit, van assistir a la Secció de Mediació, Arbitratge i Conciliació sense que s’arribara a un acord entre les parts.

Un dels treballadors fins i tot retrau una pretesa vulneració de drets fonamentals (en concret, a la llibertat d’expressió i ideològica) i reclama una indemnització per danys morals. Un argument similar al que van plantejar els extreballadors de Podem que van demandar el partit per “acomiadament ideològic” durant l’etapa de Pilar Lima al capdavant de la formació morada.

Dimas Montiel, que treballava en el grup parlamentari des del 2011, va ser despatxat el 13 de juny de 2022 per la “situació econòmicament negativa” de la formació. En un principi, Compromís va recórrer a acomiadaments voluntaris davant l’acord dels partits amb representació en la cambra perquè a l’inici de cada legislatura es constituïra un NIF i un compte de cotització en la Seguretat Social vinculat a cada període parlamentari de quatre anys i que suposava una notable despesa extra. No obstant això, aquesta reforma del funcionament dels grups parlamentaris mai va entrar en vigor.

En aquella primera tanda de “reestructuració” del grup parlamentari, quatre treballadors van ser despatxats (alguns es van sumar a l’acomiadament voluntari). El 2023, amb la nova legislatura després de les eleccions autonòmiques passades, dos treballadors més també van ser acomiadats.

Dimas Montiel sosté en la seua demanda que el seu acomiadament es va deure a “posicionaments interns lleugerament discrepants amb la direcció”. També destaca com a pretesa causa de l’acomiadament la publicació d’una tribuna d’opinió crítica amb la deriva interna de Compromís, signada per ell i per altres càrrecs de la formació.

Així doncs, Montiel considera que el seu acomiadament es va deure a una “represàlia” per representar una “veu discordant” en Compromís. La carta d’acomiadament, afirma la demanda, era “totalment genèrica i indeterminada”. L’exassessor, representat pel sindicat Comissions Obreres, sol·licita que l’acomiadament siga declarat nul i que se’l readmeta mantenint-li l’antiguitat i el lloc de treball.

El setembre del 2023, després de les eleccions autonòmiques del 28 de maig passat, dos treballadors més del grup parlamentari van ser despatxats. Tots dos van recórrer el seu acomiadament qüestionant la causa econòmica al·legada en la carta d’acomiadament. Els exassessors sostenen que, després del seu acomiadament, el grup parlamentari va contractar nous treballadors i fins i tot va augmentar el sou a algun tècnic.

Els tres assessors acomiadats que hi han recorregut militen en Més (una de les potes de la formació, hereua de l’antic Bloc). No obstant això, rebutgen que es tracte d’una qüestió interna de Més i al·leguen que van ser contractats originalment (i, finalment, acomiadats) pel grup parlamentari de Compromís, que aglutina els diferents partits de la coalició valencianista. També afirmen que es van cometre preteses irregularitats i defectes de forma en el procés d’acomiadament. Els tres exassessors ja tenen data de judici.

Compromís, per part seua, declina comentar la situació per estar el procés judicialitzat. La formació assegura que respecta el dret dels tres extreballadors a cursar les reclamacions laborals que consideren. “Davant la reestructuració, hi ha hagut treballadors que no han demandat i altres que sí; evidentment complirem escrupolosament la legislació sense perjudici que les parts puguen arribar abans a algun acord”, indiquen fonts de Compromís.