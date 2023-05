Tres trames corruptes del PP van regalar bosses de mà de luxe a Rita Barberá

Les bosses de mà de Louis Vuitton eren una mena de fetitxe de la moda de luxe per a l’exalcaldessa popular de València Rita Barberá. Fins a tres trames corruptes vinculades al PP van complimentar l’antiga primera edil amb bosses de mà i altres complements de la coneguda marca. Els últims regals que han transcendit, segons un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que figura en el sumari del cas Azud, ascendeixen a 5.131 euros en jocs de maleta, moneders i altres complements de Louis Vuitton. A més, l’empresa Acciona va regalar a l’alcaldessa llavors vi valorat en 1.520 euros. Els investigadors de l’institut armat vinculen els regals de l’empresa a una pretesa mossegada de 2,5 milions d’euros que van cobrar el cunyat de Barberá, José María Corbín, i l’advocat Diego Elum per pretesos treballs d’assessoria en la licitació d’una contracta de sanejament.

Els regals de Nadal que va rebre d’Acciona entre el 2004 i el 2008, “pel seu valor, podrien excedir els usos socials generalment admesos”, sosté l’UCO. No obstant això, Rita Barberá considerava que “una bossa de mà de Louis Vuitton és un regal absolutament habitual”. Ho va dir després de la revelació que Esteban Cuesta, exgerent de la depuradora de Pinedo i un dels principals condemnats pel cas Emarsa, li va regalar una bossa de mà de la marca Loewe valorat en 990 euros i pagat per l’empresa pública saquejada.

L’alcaldessa va respondre al regal, adquirit el 2007 a la botiga de la marca de luxe al carrer del Marqués de Dosaigües de València, amb un saluda en què agraïa l’“obsequi tan bonic que ha tingut l’amabilitat d’enviar-li”, segons el diari Levante-EMV.

La secretària del gerent d’Emarsa, Marisol Gálvez, va declarar com a testimoni en la causa que es va encarregar de lliurar a l’ajuntament dues bosses de mà de luxe de Loewe per a l’alcaldessa llavors els models de les quals eren seleccionats prèviament.

“Tots els polítics i funcionaris d’aquest país, inclosos els mitjans de comunicació, han rebut regals i ja està bé d’hipocresia”, va al·legar la primera edil llavors.

No obstant això, no es tracta dels únics regals luxosos que va rebre la que va ser alcaldessa de València entre el 1991 i el 2015. En una conversa telefònica intervinguda per la Policia a Álvaro Pérez El Bigotes el 2 de gener de 2009, el delegat de la trama Gürtel a València comentava que estava en una botiga de Louis Vuitton a València comprant una bossa de mà per a l’alcaldessa llavors.

Es tractava d’una mena de regal preventiu, a pesar que la xarxa Gürtel va obtindre contractes de la Generalitat Valenciana i no del consistori que governava Barberá. L’alcaldessa “no ens dona res, però tampoc ens fa res”, deia El Bigotes, que també recordava al seu interlocutor que ja feia quatre anys que feia regals a Rita Barberá.