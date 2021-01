El Tribunal Suprem expulsa de la Guàrdia Civil un agent condemnat per traficar amb marihuana

La secció primera de la Sala Militar del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat l’expulsió de la Guàrdia Civil d’un agent destinat a Castelló condemnat per cultivar quasi tres quilos de marihuana en una nau industrial. El guàrdia va recórrer contra la sanció de separació del servei argumentant que la substancia –Cannabis sativa– no causa mal greu a la salut i al·ludint al seu “acompliment meritori” en el si de l’institut armat, però el TS ha desestimat les seues al·legacions, ja que els fets pels quals va ser condemnat són “objectivament greus i rellevants”.

El guàrdia civil, de 45 anys, va ser condemnat a un any i dos mesos de presó i a una multa de 16.000 euros per un delicte contra la salut pública pel Jutjat Penal número 1 de Vinaròs, una sentència confirmada per la secció primera de l’Audiència Provincial de Castelló. La investigació de la xarxa de distribució d’herba en la zona del nord de Castelló es va iniciar per part de l’Equip de Delinqüència Organitzada i Antidroga (EDOA) de la Guàrdia Civil. Els investigadors van detectar que un agent destinat en el post de Sant Mateu de la Comandància de Castelló, juntament amb un col·laborador amb antecedents penals, guardaven el cànnabis en una nau industrial propietat d’un tercer condemnat. La marihuana estava destinada a la venda a la menuda, segons la sentència.

El jutjat va autoritzar l’entrada i l’escorcoll de la nau industrial situada en un polígon de Benicarló, on la Guàrdia Civil es va confiscar de quatre caixes que contenien quasi tres quilos de Cannabis sativa, a més de 110 tests amb rètols que distingien dues conegudes variants de la marihuana: Blueberry i Super Skunk. L’habitatge que el condemnat tenia adjudicat en l’aquarterament de Peníscola també es va escorcollar amb autorització judicial.

Els quasi tres quilos de marihuana confiscats tindrien un valor aproximat, en la venda a la menuda, de 14.540 euros. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va imposar el 9 de gener de 2020 la sanció disciplinària de separació del servei, després de l’informe de l’assessoria jurídica del seu departament, per haver comés un “delicte dolós condemnat per sentència ferma, relacionat amb el servei o qualsevol altre que cause mal greu a l’Administració”, tal com preveu el règim disciplinari de l’institut armat.

L’agent va recórrer contra la sanció al·legant una pretesa vulneració del principi de proporcionalitat pel fet de no causar el cànnabis mal greu a la salut i un “acompliment meritori” en la Guàrdia Civil. “Aquest il·lícit va ocasionar un mal greu” a l’institut armat, “perquè resulta palmari que un servidor públic que forma part d’una institució armada entre les missions de la qual està, precisament, la persecució del delicte no pot mostrar una tatxa com la descrita, que suposa un descrèdit incompatible amb la seua condició de membre de la Guàrdia Civil”, afirma la sentència del TS. “Resulta meridià que s’ha generat una afecció més que rellevant a la Benemèrita”, postil·la.