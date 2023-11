El Tribunal Suprem tomba la pretensió d’un guàrdia civil condemnat per tràfic d’armes de seguir en el cos

Expulsat de la Guàrdia Civil per una falta molt greu per haver sigut condemnat en sentència ferma per un delicte dolós. El 20 d’abril de 2022, la secció quarta de l’Audiència Provincial de València va condemnar a dos anys de presó un agent destinat al post principal de Riba-roja de Túria (el Camp de Túria) com a autor dels delictes d’infidelitat en la custòdia de documents o violació de secrets i tràfic d’armes. L’uniformat, en actiu des del 2014, va recórrer contra la sanció per una falta molt greu, que implicava l’expulsió de l’institut armat, aportant una altra versió dels fets pels quals va ser condemnat, sense acceptar l’autoria de tots dos delictes, malgrat haver arribat a un pacte de conformitat en el judici.

No obstant això, la Sala del Militar del Tribunal Suprem (TS) ha avalat l’expulsió de l’agent. “No hi ha dubte de la importància dels delictes pels quals va ser condemnat el recurrent i de la seua afectació als ciutadans, però tampoc n’hi ha de la greu afectació que suposa per al crèdit que la institució de la Guàrdia Civil ha de meréixer als ciutadans”, indica la sentència del 18 d’octubre passat.

La Fiscalia sol·licitava inicialment huit anys de presó per a l’uniformat, encara que, després d’arribar a un pacte de conformitat amb el ministeri públic, la sentència va rebaixar la pena a dos anys de presó, reconeixent a més l’atenuant molt qualificat de diligències indegudes (els fets es remuntaven al 2014 i la decisió es va dictar huit anys després).

L’agent, segons l’apartat de fets provats de la sentència, va accedir irregularment a la base de dades del Sistema Integral de Gestió Operativa (SIGO) per obtindre informació sobre nou vehicles, “amb incompliment de les obligacions de secret”. A més, el guàrdia civil “es dedicava a la transformació i venda d’armes” amb altres acusats. L’home “comercialitzava directament” les armes usant empreses de missatgeria.

La investigació va trobar un total de 18 armes, cinc de les quals eren constitutives de delicte perquè estaven en estat de funcionament correcte. La tinença de la resta de les armes, inutilitzades, però sense registrar legalment, suposava una infracció administrativa. També van ser requisades bengales marítimes i munició.

L’Audiència de València va acordar la deducció de testimoniatge de la sentència per a la seua remissió a la Direcció General de la Guàrdia Civil, a través de la Comandància de la capital del Túria. El Ministeri de Defensa va dictar la resolució sancionadora el 10 de gener passat. El condemnat va recórrer contra la sanció al·legant que s’havia vulnerat el seu dret de defensa i els principis de legalitat i de proporcionalitat i que l’expedient estava caducat.

L’agent també demanava, subsidiàriament, que la resolució passara de sanció molt greu, que implica l’expulsió del cos, a greu a seques.

L’uniformat manifestava que “malgrat haver prestat la seua conformitat amb la pena imposada, no implica que accepte l’autoria dels fets, oferint la seua pròpia versió del que havia passat”. L’explicació de l’agent sobre els pretesos perjudicis al seu dret de defensa era de caràcter “merament formal”, segons els togats. A més, també sostenia que l’expedient havia caducat d’acord amb les dates de notificació.

L’11 de gener passat, la resolució sancionadora va arribar a les mans del cap del post principal de Riba-roja de Túria, que va contactar telefònicament amb el condemnat l’endemà. No obstant això, l’al·ludit va dir que estava a Terol (“sense aportar més dades”) i es va oferir a acudir al post de Móra de Rubiols. Ni s’hi va presentar ni va ser possible contactar amb ell telefònicament perquè tenia el “terminal apagat” durant uns quants dies.

Davant la impossibilitat de localitzar-lo, fins i tot a sa casa, es va publicar la notificació edictal en el tauler d’anuncis de la Comandància de la Guàrdia Civil de València. El 31 de gener, per fi, l’agent va acudir a la comandància per rebre personalment la resolució sancionadora. D’acord amb la data de publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de la Guàrdia Civil (el 17 de gener de 2023), “és evident que no ha transcorregut el temps necessari perquè s’haja produït la caducitat de l’expedient sancionador”, conclou la sentència del TS.