El TSJ valencià obliga un agutzil còmplice de malversació a tornar el sou que va cobrar suspés

S. C. I., un agutzil de l’Ajuntament de Daimús, una localitat de la Safor, va ser condemnat el 2023 com a còmplice d’un delicte de malversació de cabals públics a dos anys de presó i a quatre d’inhabilitació absoluta per a ocupació o càrrec públic. B. F. J., cap de negociat del Departament d’Intervenció, Tresoreria i Comptabilitat, va ser condemnat a tres anys i tres mesos de presó com a autor del mateix delicte de malversació pel desviament d’1,3 milions d’euros de l’Administració municipal als seus comptes bancaris particulars, als de la seua dona i el seu fill, partícips a títol lucratiu, i al de l’agutzil. Aquest últim va ingressar en el seu compte “sense causa justificada” un total de 281.176 euros, que després treia del banc i donava en mà al principal condemnat.

El 2017, quan es van destapar els fets, l’Ajuntament va incoar un procediment disciplinari a l’agutzil, funcionari de carrera, per la comissió de dues faltes molt greus i dues greus i el va suspendre de funcions provisionalment. Després de la incoació de les diligències prèvies penals, una vegada el consistori va denunciar els fets, el procediment disciplinari administratiu va ser suspés.

Una vegada dictada la sentència, l’Ajuntament va acordar la pèrdua definitiva de la condició de funcionari del condemnat i l’obligació de la restitució de les quantitats percebudes durant la suspensió provisional (la liquidació dels havers percebuts i les quotes de la Seguretat Social).

L’agutzil va recórrer contra el decret i un jutjat contenciós de València va concloure que l’Administració “va actuar correctament”. En el seu recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), S. C. I. al·legava que la suspensió provisional “no va esdevindre definitiva”. “En compte d’això”, sostenia, “la pèrdua de la condició de funcionari va ser causada per la condemna penal a inhabilitació absoluta”.

En haver perdut, arran de la sentència (dictada després d’un pacte de conformitat), la condició de funcionari, l’antic agutzil considerava que “no cal aplicar el règim administratiu-sancionador”. “El procés penal és independent; no es pot traslladar una condemna penal a una mesura cautelar administrativa”, afirmava el seu lletrat.

Quantitats percebudes “indegudament”

Per part seua, l’Ajuntament de Daimús arguïa que “no és possible una remuneració per un servei que no es presta” i que les quantitats van ser percebudes indegudament, “per això la necessitat de reintegrament”.

La secció segona de la Sala Contenciosa del TSJCV ha avalat la decisió de l’Ajuntament. L’alt tribunal autonòmic considera que la normativa en matèria de seguretat social “és clara” sobre els efectes de la suspensió provisional d’un funcionari en cas que es convertisca en definitiva. La decisió de l’Ajuntament de Daimús “no suposa una mesura sancionadora retroactiva ni aplicada extensivament”, conclou la sentència.