Ultres assetgen una periodista d'À Punt davant de la seu socialista a València

Una periodista de la televisió autonòmica À Punt ha sigut assetjada per ultres davant la seu dels socialistes a València després de la protesta convocada pel PP contra la amnistia. Encara que els dirigents populars han insistit que la concentració davant la Delegació del Govern es dissolguera en pau, Vox donava suport a una marxa “pacífica” fins a la seu del PSPV al carrer de l'Hospital, on s'han produït els incidents. La periodista Matilde Alcaraz ha sigut objecte de crits, insults i llançament de pots mentre feia un directe per a l'informatiu de la cadena.

El PSPV-PSOE ha mostrat el seu suport a la periodista en xarxes socials. “El nostre suport a la companya d'À Punt Mèdia i a tots els mitjans de comunicació que estan sent agredits per fer el seu treball. Els silencis còmplices i els discursos enverinats del PP ens porten a això: hordes de violents als carrers que van contra la democràcia”, ha escrit el partit en X (abans Twitter).