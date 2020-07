Unes 150 barques fondejades davant de les cales de Xàbia: això és sostenible?

Les costes de la Marina Alta estan aquest estiu absolutament plenes. Sobre l’arena de les platges i també mar endins. Si algú té dubtes, atenció a la fotografia següent que va registrar des del cel dissabte passat una avioneta de l’Escola de Pilots La Muntanya, d’Alcosser de Planes (el Comtat), quan sobrevolava la badia de Xàbia.

La instantània ho diu tot. Prop de 150 embarcacions, quasi res!, fondejades davant de la costa, on no hi ha més que unes 60 boies. La pregunta és obligada: això és sostenible?

L’Institut de Recerca Oceanogràfica de Xàbia (IROX) fa anys que denuncia aquesta situació i consciencia del seu impacte. “En les últimes setmanes estem assistint a una agressió brutal al nostre litoral per part de persones que no estan conscienciades del perill per a l’entorn marí, del qual suposen que gaudiran, sense pensar que si se segueix amb aquestes pràctiques arribarem a un punt de no retorn”. El punt de “la total desaparició dels ecosistemes i, per tant, del nostre litoral tal com el coneixem hui”.

L’IROX considera que “les administracions competents estan incomplint el seu deure de protecció d’allò que està legislat, ja que hui dia no hi ha control sobre les embarcacions que fondegen directament sobre les prades de posidònia o incompleixen la limitació de navegació dins de la franja de 200 metres de la línia de costa”. I reclama una llei específica de protecció de la posidònia i que es garantisca la sostenibilitat aplicant el principi de “capacitat de càrrega”, entés com “el nombre màxim de turistes que poden visitar un mateix lloc sense provocar efectes destructius en el medi ambient, en l’ordre físic, biològic, econòmic i sociocultural, o bé una deterioració inacceptable del grau de satisfacció dels turistes”, segons la definició de l’Organització Mundial del Turisme.