Unides Podem demana que s’adopten les mesures contra el suïcidi que va imposar el jutge de vigilància del CIE de València

Unides Podem ha registrat una proposició no de llei (PNL) en la Comissió de Drets Humans de les Corts Valencianes que demana al Govern central que adopte les mesures contra l’aïllament i el protocol contra el suïcidi que va dictar el jutge de vigilància del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de Sapadors, a València, arran de la mort del jove d’origen marroquí Marouane Abouobaida, de 23 anys, el 15 de juliol de 2019.

El titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de València i responsable del control del CIE, tal com va informar elDiario.es, va donar una garrotada severa a l’actuació policial i va imposar una sèrie de mesures per a la prevenció del suïcidi a aplicar encara que entraren “en contradicció amb les instruccions jeràrquiques rebudes” per la Policia Nacional, encarregada de la vigilància i la custòdia dels migrants retinguts. La vida dels interns, afegia la interlocutòria, “està sota la custòdia de l’Estat i, per tant, sota la seua responsabilitat”.

La PNL també insta el Govern de Pedro Sánchez al “tancament definitiu” del CIE de Sapadors com a “centre de retenció de persones migrants” i la seua reconversió en un Centre de la Memòria de les Víctimes de les Migracions, “així com d’ús comunal per a les associacions i entitats del tercer sector”.

El text recorda el sobreseïment parcial de la causa penal que investigava el suïcidi del jove marroquí i al·ludeix al fet que el jutge considerava que pogué haver-hi “assistència sanitària incompleta” i un “comportament reprovable d’algun funcionari policial”.