Urbanisme amb perspectiva de gènere: el repte a què s’enfronten les ciutats davant el desafiament climàtic 2030

Pot una ciutat tindre perspectiva de gènere? Com es crea urbanísticament un espai en igualtat de gènere? Aquestes qüestions i altres van ser abordades per Eva Kail, arquitecta i pionera en la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat en el marc de la jornada ‘…Anem per feina’, organitzada per la Càtedra Urbanisme i Gènere de la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Generalitat Valenciana.

Kail és enginyera urbanista i una de les màximes especialistes en urbanisme i gènere d’Europa. Ha sigut la impulsora de l’urbanisme feminista a la ciutat de Viena, nomenada diverses vegades la ciutat amb la millor qualitat de vida del món.

Per a la urbanista, la incorporació de la perspectiva de gènere en l’urbanisme és tan senzilla com “permetre que la ciutadania duga a terme les funcions del dia a dia sense obstacles ni problemes: un bon transport públic, parcs i patis de bona grandària i amb bons equipaments”, i un factor clau: “Disminuir la quantitat de cotxes als carrers”.

L’urbanisme a València

Durant la seua estada a la Universitat Politècnica de València, Kail va poder advertir diferents factors que li van cridar l’atenció quant a l’enfocament urbanístic de la ciutat. El primer, la zona verda de l’antic llit del riu, de la qual destaca les instal·lacions esportives i la quantitat d’arbres, summament valuosos per a afrontar el repte climàtic 2030. Per a la urbanista, un factor clau en el camí de la ciutat de València cap a un urbanisme amb perspectiva de gènere ha sigut la conversió en zona de vianants de la zona centre, un fet que per a ella “marca la diferència”.

Així mateix, la urbanista va destacar la gratuïtat del transport públic per als menors de 30 anys, perquè considera que “la gent jove desitja canviar la seua manera de moure’s per la ciutat”.

No obstant això, es va mostrar especialment sorpresa per la quantitat de cotxes que circulen per la ciutat i la pol·lució que generen “i que es pot olorar”, i per la quantitat de zones d’aparcament, moltes de les quals obstaculitzant el flux dels vianants entre vials.

En la xarrada que va oferir davant professionals i estudiants d’arquitectura, Eva Kail va compartir els projectes que han convertit la ciutat de Viena en un referent de l’urbanisme amb perspectiva de gènere.

‘...Anem per feina’

‘…Anem per feina’ ha sigut la primera jornada divulgativa que ha reunit dones que incorporen la perspectiva de gènere en el dia a dia, organitzada per la Càtedra Urbanisme i Gènere de la Universitat Politècnica de València i la Generalitat Valenciana. També hi van participar l’arquitecta Consuelo Leal; Helena Beunza, fundadora d’Urbhe; Oihane Ruiz, responsable de projecció territorial en la cooperativa d’R+D Silvestrina; l’arquitecta municipal de l’ajuntament de Meliana, Cristina Alonso; i Zaida Muxí, directora d’urbanisme de l’ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).