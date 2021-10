Urbanisme presenta cinc projectes de recuperació d’espai públic a València als fons europeus

La Junta de Govern Local extraordinària de l’Ajuntament de València ha aprovat presentar cinc projectes de recuperació de l’espai públic per al seu finançament amb els fons europeus Next Generation dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021.

Des de la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana s’han presentat quatre projectes per al programa d’ajudes a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació digital i sostenible del transport urbà, i un altre de més dirigit a la convocatòria del Ministeri de Comerç en el marc d’ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització.

Els projectes de millores urbanístiques estan relacionats amb l’ampliació i la recuperació d’espai per als vianants i la creació de nous espais amables i de trobada que milloren la qualitat de vida dels veïns i veïnes de València. Dins d’aquest marc, es presenten cinc projectes urbanístics: les reurbanitzacions del carrer d’Isabel la Catòlica, la de l’avinguda de la Malva-rosa, l’entorn del Mercat del Grau i les superilles d’Orriols i la Petxina. El pressupost total dels cinc projectes ascendeix a 7.092.790,72 euros.

La reurbanització del carrer d’Isabel la Catòlica, al barri de l’Eixample, és una obra que forma part d’una reivindicació històrica per part dels comerciants del centre històric. El carrer actualment té una vorera estreta i tres carrils de circulació, i amb aquesta actuació es crearà un bulevard verd, de manera que el 70% de l’espai es destinarà als vianants i el 30% als vehicles.

A més, la creació de zones de passeig amable i tranquil fomentarà l’activitat comercial. Tal com va explicar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, aquesta mesura impulsarà la reactivació econòmica d’un dels sectors que més ha patit els efectes de la pandèmia: “És important ajudar aquest sector no sols amb ajudes directes, sinó amb mesures que activen l’economia”. El pressupost total amb IVA per a les accions de reurbanització és de 858.485,83 euros, dels quals 478.615,38 euros són susceptibles d’accedir als fons Next Generation.

El projecte de reurbanització de l’avinguda de la Malva-rosa consisteix, igualment, en la reconversió en un carrer de preferència per als vianants que permetrà exclusivament el trànsit per al pas de residents, transport públic i càrrega i descàrrega. La iniciativa permetrà incorporar vegetació i mobiliari urbà a la via per fer-la més agradable per al veïnat i dinamitzar el comerç de la zona, ja que aquesta avinguda és l’eix principal comercial del barri.

La proposta planteja l’execució d’una plataforma única de 12.750 metres quadrats amb circulació d’autobusos per a convertir l’avinguda Malva-rosa en un bulevard comercial. El pressupost del projecte és de 2.417.319,93 euros i se sol·liciten 1.798.006,56 euros de subvenció als fons europeus Next Generation.

La superilla de la Petxina estarà formada per les illes dels carrers del Palleter i de Calixt III i serà la primera actuació d’aquest tipus de recuperació d’espai públic que es desenvolupa a València. Aquesta acció consisteix en el tancament al trànsit d’un mínim de quatre illes, assegurant que aquests carrers passen a estar lliures de vehicles i disposen el 100% de l’espai per a la ciutadania. A més de la reducció de soroll i d’emissions, la iniciativa generarà més zones verdes i espais segurs on desenvolupar jocs, activitats culturals i accions artístiques.

El projecte d’urbanització tàctica és un model de reordenació d’espai públic en què, valent-se de pintura (rajola gràfica), elements de mobiliari urbà i vegetació, es condiciona i es transforma la calçada i la secció del carrer sense la necessitat d’intervindre amb grans obres. Amb un pressupost final d’1.199.999 euros se sol·licita a fons europeus el finançament de 785.123,97 euros.

Als Orriols s’instal·larà la segona superilla de València i abastarà els carrers del Pare Viñas, el Duc de Mandas, Sant Vicent de Paül i Reig Genovés. L’objectiu és millorar l’accessibilitat per als vianants, aprofitant la geometria existent al carrer de l’Arquitecte Rodríguez i solucionar el desnivell que hi ha. Es reforçarà l’espai amb un paviment durable, arbrat i mobiliari dotant-los d’un caràcter distintiu i funcional.

La finalitat del projecte és, abans de res, millorar l’habitabilitat de l’espai públic i la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania, renaturalitzant l’entorn, creant un espai sostenible, resilient, segur, connectat, accessible, inclusiu i sense bretxes de gènere ni digitals, i millorant la qualitat de l’aire i afavorint la reducció de soroll. El projecte té un pressupost total de 2.400.000 euros, dels quals 1.785.123,871 euros s’han sol·licitat a la subvenció europea.

Aquestes dues actuacions de superilles són una aposta per a rehabilitar i regenerar urbanísticament els carrers dels barris amb la finalitat d’ajudar a millorar la qualitat de vida i la convivència urbana. A més, la creació d’un espai públic de qualitat amb un caràcter per als vianants i singular engloba aspectes com el placemaking, creant un espai amable per al veïnat amb criteris de perspectiva de gènere i edat, accessibilitat i sostenibilitat.

Finalment, dins del marc d’ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Ajuntament de València presentarà un projecte més als fons europeus: la reurbanització de l’entorn del Mercat del Grau.

Aquest projecte compta amb actuacions de regeneració de l’espai urbà als carrers circumdants: carrer d’Abasts, plaça del Mercat Nou, carrer del Crist del Grau, carrer de Josep Aguirre i la plaça del Comte de Pestagua, per a configurar un espai complet de caràcter més per als vianants al barri del Grau., al costat dels espais per als vianants ja existents dins del perímetre esmentat i en què s’inclouen els carrers de Salvador Gassull i les places del Tribunal de les Aigües, Joan Antoni Benlliure i el Comte de Pestagua,

L’àmbit està inclòs dins de la delimitació del Bé de Rellevància Local (BRL) denominat Nucli Històric Tradicional del Grau-el Cabanyal, per la qual cosa resulta un espai amb especial protecció.

El projecte proporciona coherència i continuïtat física i visual, connectant les places existents i creant un espai públic i verd i, alhora genera un itinerari per als vianants de qualitat continu que connecta la zona turística de la Marina i la zona comercial d’avinguda del Port. Amb un pressupost total de 432.000,00 euros. Se sol·liciten 214.2214,87 euros de subvenció.