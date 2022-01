Usuaris de Rodalia a València, sobre les mesures del Govern: “Són insuficients, no solucionen les cancel·lacions”

El paquet de mesures presentat dimecres per la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per a millorar el deficitari servei de la Rodalia en el nucli de València, llastrat principalment per la falta de maquinistes i de trens, no ha convençut els usuaris.

Després de reunir-se amb el president del Govern valencià, Ximo Puig, la ministra va anunciar la implementació d’accions informatives en cas d’incidències, descomptes d’un 35% en tots els abonaments fins a març, la reorganització del servei per a evitar les cancel·lacions de trens, la implantació d’autobusos si se’n produeixen i la recuperació progressiva fins al mes de juny de l’oferta de trens prèvia a la pandèmia, una vegada vagen sumant-se els nous maquinistes que estan en període de formació.

Sobre aquest tema, fonts de la plataforma d’usuaris Indignats amb Renfe han comentat que les mesures són “insuficients, superficials i no solucionen el principal problema, que són els retards i les cancel·lacions que es produeixen diàriament”.

Si bé és cert que han valorat que “des de la Generalitat almenys s’ha aconseguit que el Govern reconega que hi ha un problema a què cal donar resposta”, també han afegit que ja estan molt de temps sentint que es millorarà el servei, “però la realitat és que fins ara no s’ha percebut cap millora, al contrari, cada vegada hi ha més gent que abandona el tren com a mitjà per a anar a la faena i se’n passa al cotxe, just el contrari del que marca la Unió Europea”.

Des de l’entitat han comentat que l’anunciada reorganització del servei tampoc soluciona res, perquè suposa llevar trens i maquinistes de les línies amb menys ús i passar-los a altres: “Així l’única cosa que s’aconsegueix és que les línies amb menys ús acaben d’abandonar-se definitivament, com la C5 de Sagunt a Caudiel, que cada vegada té menys usuaris”.

Així doncs, han explicat que sense nous maquinistes i sense la compra de material mòbil és impossible que es puga millorar el servei d’una manera substancial. A més, pel que fa al robatori del cable i l’incendi posterior en una de les casetes d’entroncaments que és la que està produint tots els retards i la reducció d’horaris en la C6 València-Castelló, i que segons Sánchez estarà reparada a principis de febrer, van criticar la falta de seguretat i protecció en aquesta mena d’instal·lacions.

Crítiques de Compromís

La nova síndica de Compromís, Papi Robles, va retraure dijous a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, que vinguera dimecres “en AVE des de Madrid només per anunciar que reorganitzaran maquinistes en els trens de Rodalia”, tot i que el que cal, a parer seu, és contractar més conductors i que les inversions previstes s’executen de veritat.

La portaveu de Compromís va insistir que la falta de maquinistes és el problema estructural dels Rodalia i ha exigit una “inversió real”, perquè són “els pitjor finançats d’Espanya i no donen un bon servei”.

Robles va reclamar així que el Govern execute totes les inversions compromeses en els pressupostos generals de l’Estat (PGE) del 2022 i que vetle perquè “la gent arribe a l’hora a la faena o als seus compromisos”. “No podem parlar d’un problema tan gran sense posar diners damunt la taula”, va retraure a la ministra.