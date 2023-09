Un vaixell únic en el món, una canonada quilomètrica i un transvasament d’arena de 3 milions de metres cúbics: així es regeneren les platges de València

“Actuem en set quilòmetres de costa que van de l’últim espigó de la platja de Pinedo fins a la Gola del Pujol. Pel que fa a volum, parlem que s’aportaran tres milions de metres cúbics d’arena procedents del banc submarí que se situa davant de les costes de Cullera a Sueca”. El cap del Servei de Projectes i Obres de la Demarcació de Costes del Ministeri de Transició Ecològica, Eugenio Jiménez, va explicar així la magnitud de l’actuació que desenvolupa el Govern a les platges del Parc Natural de l’Albufera amb l’objectiu de regenerar-les davant l’alarmant erosió que han patit en els últims anys a conseqüència de la falta d’aportacions sedimentàries provocada, entre altres qüestions, per les diferents ampliacions del port de València.

Per a fer aquesta obra ingent (vegeu el vídeo) s’han disposat mitjans de primer nivell, tal com explica Jiménez: “Comptem amb la draga de succió en marxa Ham 318, la tercera més gran del món. Amb aquesta podem accelerar les faenes de manera important. Per a començar a abocar arena des d’agost s’ha muntat la canonada d’acer d’1,5 quilòmetres que s’ha col·locat perpendicular a la costa i aquesta canonada és a què es connecta la draga una vegada ha agafat l’arena d’aquest banc submarí”.

Posteriorment, comença el procés de bombament pel qual l’arena arriba a la vora de la línia de costa, on diverses màquines excavadores van distribuint-la per tota la zona d’actuació.

Faraónicos e impresionantes trabajos de #ingeniería civil de la empresa holandesa #Snijeder para regenerar las playas del Sur de VLC, de la regresión causada por el puerto de Valencia, con fondos NG.#conservaciondellitoral #SOSalbuferaVLC pic.twitter.com/anXRvgBPPM — AAVV DEHESA EL SALER (@AavvSaler) 9 de septiembre de 2023

Jiménez va explicar que des del dijous passat 7 de setembre, en què van arrancar les faenes de bombament d’arena, ja s’han transvasat uns 30.000 metres cúbics per viatge de la draga i que ha fet sis viatges. Sobre la durabilitat de l’actuació, Jiménez va comentar que la qualitat de l’arena que està emprant-se és “extraordinària, amb una grandària superior a la que tindria la platja a l’origen, és una actuació natural que permetrà recuperar la línia de costa dels anys 70, però caldrà esperar que puguem gaudir d’aquesta actuació al voltant de 50 o 60 anys”

Per part seua, la delegada del Govern, Pilar Bernabé, va recordar que una vegada finalitzen les tasques de la draga el pròxim 20 d’octubre, es traslladarà a les costes davant de Dénia per iniciar noves tasques de regeneració. “Es tracta”, ha dit la delegada, “d’un exemple clar del compromís del Govern amb la recuperació de les platges de la Comunitat Valenciana i d’aposta per la defensa mediambiental”.

Preguntada sobre l’impacte de l’ampliació del port de València, Bernabé va comentar que el Govern treballa “per regenerar les platges i per protegir el litoral”, però va assegurar que això no implica renunciar “a un desenvolupament del port que és irrenunciable sempre que es faça amb tota la cura del medi ambient i amb totes les garanties per a protegir les platges”.

Els veïns demanen esculls artificials

L’associació de veïns Devesa-el Saler va comentar sobre les faenes de regeneració de les platges que es tracta d’“una obra faraònica i imprescindible per a mantindre la restinga que protegeix l’Albufera”.

A més, van afegir que aquestes faenes haurien de completar-se “amb la instal·lació d’esculls artificials per a retindre l’arena que està aportant-se” i van criticar que el port de València no aporte finançament a les obres: “El que contamina hauria de pagar”, van afirmar.