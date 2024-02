València adjudica un contracte de 130.000 euros a la consultora en què treballava el regidor de Grans Projectes del PP

El regidor de Grans Projectes de València, José Marí Olano (PP), un dels fitxatges estrela de l’alcaldessa María José Catalá, va anunciar el 19 de novembre passat la modificació de la seua dedicació parcial amb l’Ajuntament de València. Fins a aquest moment Marí Olano tenia una dedicació a les tasques municipals només del 25%, per la qual cosa el seu sou com a regidor era de 1.650 euros. D’aquesta manera, dedicava un 75% de la seua tasca professional a KPMG, de la qual era soci i apoderat a la Comunitat Valenciana.

No obstant això, dies abans d’aquest 19 de novembre, tant Olano com KPMG van acordar la desvinculació de l’edil de la firma des de l’1 de desembre de 2023, moment en què la dedicació parcial d’Olano a l’Ajuntament va passar del 25% al 75% i el seu sou municipal es va elevar a quasi 70.000 euros. Sobre aquest tema, l’alcaldessa de València, María José Catalá, va justificar que Olano compartira la seua posició com a edil vinculat a la consultora des de juny en la necessitat d’un “temps de transició” per a abandonar les seues responsabilitats tradicionals.

Tan sols nou dies després que s’anunciara públicament la seua desvinculació de KPMG, l’Ajuntament, a través de Les Naus, va licitar un contracte per a la gestió del servici d’oficina tècnica per al desenvolupament del projecte Capitalitat Verda València 2024 per un import màxim de 199.540 euros (IVA inclòs).

El 29 de gener passat es va adjudicar el contracte a KPMG per un import de 129.701,32 euros (IVA inclòs) sense que l’Ajuntament ni Les Naus hagen informat del procés a què es van presentar un total de huit aspirants i el contracte del qual, finalment, ha sigut adjudicat a la consultora esmentada per haver sigut la que millor oferta econòmica va presentar i la més ben valorada en el judici de valor.

Entre altres qüestions, KPMG haurà de “coordinar el projecte Capitalitat Verda” per a garantir la “implementació correcta i la relació” entre tots els implicats. Fonts de la consultora han declinat fer valoracions a eldiario.es sobre el procés.

La situació d’Olano com a regidor i al mateix temps soci de KPMG sempre va estar embolcallada en polèmica. Abans que s’anunciara la seua desvinculació de la consultora, en concret el 24 d’octubre de 2023, es va celebrar un ple extraordinari a petició de Compromís per a debatre la seua situació i la possible existència d’incompatibilitats en les converses que va mantindre al setembre sobre el nou estadi del València CF amb Germán Cabrera, secretari del consell del club i advocat a Espanya del màxim accionista Peter Lim, tenint en compte que KPMG havia treballat a escala internacional amb empreses de Lim.

En aquella sessió es van negar les presumptes incompatibilitats, apuntades fins i tot pels socis de Govern de Vox, i en cap moment es va parlar que l’edil necessitara un termini transitori per a resoldre els diferents aspectes professionals que estiguera portant amb KPMG i que, resoltes aquestes circumstàncies, se’n desvincularia.

Encara més, tant Olano com l’alcaldessa van defensar la seua situació, és a dir, un 25% de dedicació a l’Ajuntament i un 75% a KPMG, esgrimint un informe del secretari municipal que no entrava en el fons de la qüestió de la possible incompatibilitat en les converses amb Cabrera.