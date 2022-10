València aprova dos centres socials i una escoleta al Cabanyal finançats amb fons europeus

L’Ajuntament de València ha fet un nou pas divendres per a l’execució de tres recursos públics al barri del Cabanyal que es finançaran mitjançant l’estratègia de desenvolupament urbà i sostenible (Edusi) amb càrrec a fons europeus.

En concret, la junta de govern local aprova divendres els projectes d’un centre d’ocupació i formació, d’un centre de dia per a majors i d’una escola d’educació infantil que suposen una inversió total de 5,9 milions d’euros.

En el primer cas, el nou centre d’ocupació i formació se situarà en els números 21 i 23 del carrer de Lluís Despuig. El projecte té un pressupost de 2,4 milions d’euros.

La regidora de Gestió de Recursos de l’Ajuntament, Lluïsa Notario, afirma que “l’Ajuntament fa cada dia un pas més en el procés de retornar als barris del Cabanyal-el Canyamelar-el Cap de França la dignitat que els van furtar els anteriors governs del PP”.

A més, afig que això es tradueix en millors serveis i més dotacions: “Aquests projectes que aprovem seran importantíssims per a la revitalització i la regeneració d’aquesta zona, perquè els veïns i veïnes d’aquests barris tindran accés a alguns dels drets més bàsics i clau per al futur de qualsevol barri: noves oportunitats laborals i accés a una educació pública de qualitat”.

L’edifici ocuparà una superfície de 1.345,20 metres quadrats, distribuïts en els 611,51 metres quadrats de la planta baixa, 612,05 metres quadrats de la planta primera, i 121,94 metres quadrats de la planta segona. El projecte s’estructura en dos volums, un de tres plantes (baixa + dues), la parcel·la número 21, mentre que es conserva el volum de la nau de la parcel·la número 23, amb una nova estructura que repeteix la forma i el volum amb la coberta de dos vessants, mentre que se li incorpora un sistema de patis de llum que articula i il·lumina les aules i els espais docents, independentment de les dependències que obrin a la façana.

Una vegada aprovat el projecte, s’iniciaran els tràmits per a la licitació de l’execució de l’obra, que té un termini previst de 12 mesos.

Escola infantil

També s’aprova divendres el projecte bàsic i d’execució per a la construcció d’un nou Centre d’Educació Infantil al Cabanyal-el Canyamelar com a pas previ a la licitació de les obres. La nova escoleta que forma part del pla Edusi és finançada al 100% amb fons Feder i té un pressupost de 1,5 milions d’euros.

L’edifici se situarà en el barri del Cabanyal i ocuparà una superfície construïda de 670,80 metres quadrats. Constarà d’una sola planta per evitar els recorreguts en vertical de xiquets tan menuts. El programa de necessitats inclou: dues aules per a xiquets de 0 a 1 any, amb un pati i huit xiquets per aula. Dues aules per a xiquets d’1 a 2 anys, amb un pati i tretze xiquets per aula i dues aules per a xiquets de 2 a 3 anys, amb un pati: una aula per a 16 xiquets i una altra aula per a 17. Totes les aules tenen accés directe a banys infantils i eixida a pati propi.

L’accés principal de l’escoleta està previst per l’avinguda de Blasco Ibáñez i es preveu que la futura urbanització preveja un carril de servei que permeta l’entrada a l’edifici, tant de vehicles privats com dels adaptats per a transport domiciliari, que done accés directe al vestíbul del centre educatiu. Una vegada adjudicades les obres, es preveu un termini d’execució de 12 mesos.

Centre de Dia

S’ha projectat el Centre de Dia amb una planta baixa que acull gairebé tots els usos interiors al voltant d’un pati ampli que es condiciona amb tendals i arbratge de fulla caduca per a permetre un ús intensiu i confortable d’aquest espai exterior.

Així doncs, el pati interior podrà servir com a solàrium, amb l’aconsellable helioteràpia per als residents d’edat avançada; com a hort “urbà” també amb finalitats terapèutiques tant per a potenciar la motricitat com per a contribuir a la satisfacció personal dels usuaris de produir i consumir els seus propis aliments; i també com a extensió dels espais interiors disponibles en la planta baixa, necessàriament més limitats i insuficients per a fer passejades llargues dins del recinte.

Estarà situat entre els carrers del Poble Nou de la Mar, Vidal de Canelles 46-48 i Francesc Eiximenis, 43-49 i el Llavador, 18. El pressupost d’execució és de 2 milions d’euros i el termini de les obres de 12 mesos.