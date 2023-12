València assumeix el compromís que l’Albufera siga reserva de la biosfera com a fita de la Capitalitat Verda Europea

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha presentat dilluns el pla dissenyat per l’Ajuntament per a la Capitalitat Verda Europea el 2024 el principal objectiu del qual “és fer de València una ciutat més sostenible i que cuida encara més del seu medi ambient”. El símbol triat que representarà aquesta capitalitat és una V que simbolitza València i la seua aposta per les polítiques verdes.

“Entenem que la capitalitat no han de ser només 366 dies d’activitats (2024 és any de traspàs), sinó una palanca de canvi per a la ciutat, que perdure perquè València siga una de les capitals de referència en matèria de sostenibilitat de tot Europa”, ha assegurat l’alcaldessa.

“Viurem una Capitalitat Verda Europea lluny d’ideologies, allunyada de radicalismes i apegada a la ciutadania, a la ciència i al sentit comú”, ha assegurat Catalá, que ha afegit: “No volem que siga un trofeu de vitrina, sinó un moviment de canvi per a la ciutat que porte polítiques de sostenibilitat durant els pròxims anys”.

En total, són prop de 400 les actuacions previstes en el programa per a un any, més d’una per dia, que s’iniciarà els pròxims dies 11 i 12 de gener amb els actes inaugurals. Dels actes organitzats al llarg dels 12 mesos de l’any, 30 seran esdeveniments centrals, i els altres 20, esdeveniments amplificadors.

Entre les actuacions programades, l’alcaldessa ha destacat la Cities Mission Conference 2024 de la Comissió Europea. Es tracta d’una conferència de màxim nivell internacional sobre el clima, que cada any reuneix representants d’alt nivell a escala local, nacional i de la UE per a continuar avançant en el camí de les ciutats cap a la neutralitat climàtica.

Aquesta edició reunirà les 112 Ciutats Missió, entre altres, “i farem extensible aquesta invitació i aquest compromís a altres xarxes comunes, com la de les Ciutats Europees Verdes. En l’esdeveniment, que tindrà lloc el juny en la Llotja, s’elaborarà un decàleg de compromisos, la Carta Verda València 2024, en forma de manifest”, ha explicat l’alcaldessa.

“Aquests dies comptarem amb la visita d’alcaldes i alcaldesses de les altres 15 capitals verdes europees, representants europeus i també els nostres companys edils dels municipis de l’àrea metropolitana de València, en el que serà un fòrum de debat i trobada a escala internacional”, ha afegit.

L’encaix de l’ampliació del port

A preguntes d’elDiario.es sobre l’encaix de l’ampliació del Port de València en les polítiques de sostenibilitat que es pretenen implementar, Catalá ha afirmat que no és ella la que ha de donar llum verda a una qüestió que “pot tindre un impacte climàtic i que cal veure si existeixen les mesures correctores oportunes i si el projecte és l’adequat als objectius que té Espanya”.

L’alcaldessa ha recordat que han sigut “els tècnics els que han avalat que el projecte té una declaració d’impacte ambiental (DIA) vigent, que aquesta DIA té les mesures correctores oportunes perquè no hi haja impacte, sobretot a les platges del sud de la ciutat, i és la meua obligació com a alcaldessa fiar-me dels tècnics del Ministeri, de Ports de l’Estat, i no qüestionar una cosa sobre la qual jo tinc poc de coneixement”.

La Carta Verda de València 2024

“Volem que aquest siga el tret d’eixida per al gran repte que ens posem com a Capital Verda Europea: elaborar una Carta Verda de València 2024 en forma de manifest. Un manifest per a lliurar-lo a Europa i al món, on s’establisquen, fruit del debat i lluny de les radicalitats, accions compartides per a lluitar contra els efectes del canvi climàtic”, ha continuat explicant l’alcaldessa de València.

A més, entre els objectius que s’ha marcat la ciutat per a l’any 2024, està iniciar totes les gestions per a aconseguir que el Parc Natural de L’Albufera siga declarat Reserva de la Biosfera de la Unesco. Per a fer-ho, es posarà en marxa un pla juntament amb la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Territori, i els 13 municipis de la ribera del parc per a aconseguir aquest objectiu. Això anirà unit a la recuperació del Parc Natural, començant amb més aportació d’aigua com l’aprovada aquesta setmana pel Govern, ja que la falta de pluja i el ponent han posat en perill la supervivència del llac.

“Els puc anunciar que he sol·licitat una reunió amb la ministra Ribera per a abordar la situació de l’Albufera. Hem comprovat que es produeix un incompliment normatiu pel fet de no garantir-se les necessitats de l’aiguamoll (24 i 46 hm³/any) recollides en la planificació hidrològica. Amb els 14,51 hm³/any autoritzats per la Confederació, no s’evita la degradació dels sistemes naturals de l’aiguamoll i de la seua biodiversitat, així com tampoc les afeccions a les activitats tradicionals, com són la pesca i l’agricultura”, ha afirmat.

“Convertir l’Albufera en Reserva de la Biosfera és un dels reptes i, per a això, a més dels recursos, treballarem en clau institucional per aconseguir el suport que es requereix dels 13 municipis de l’Horta i la Ribera que tenen el privilegi d’estar a la vora d’aquest enclavament natural únic a escala internacional”.

Catalá ha assegurat que “comptem amb el suport decidit de la Generalitat, que ens ha traslladat el president, Carlos Mazón, per a avançar en els plans d’ordenació dels recursos naturals (PORN) i els plans rectors d’ús i gestió (PRUG) que es requereixen perquè la nostra Albufera obtinga aquesta declaració de reserva de la biosfera”“.

Les reserves de biosfera de la Unesco són llocs d’aprenentatge per al desenvolupament sostenible. Són espais en què s’intenta aplicar enfocaments interdisciplinaris que permeten entendre i gestionar els canvis i les interaccions que es produeixen entre els sistemes socials i ecològics, entre els quals estan la prevenció de conflictes i la gestió de la biodiversitat. Són espais que aporten solucions locals a problemes mundials. Les reserves de biosfera tenen ecosistemes terrestres, marins i costaners, cosa que compleix l’Albufera. Cada lloc proposa diferents solucions per a conciliar la conservació de la biodiversitat amb un ús sostenible.

Estalvi de l’aigua i defensa de l’agricultor

L’alcaldessa ha assenyalat que la Capitalitat Verda “servirà per a redoblar esforços en l’estalvi i el reaprofitament de l’aigua. Com sabem, és un bé cada vegada més escàs i no volem que a València es malbarate ni una gota d’aigua que no siga necessària. Per a fer-ho, posarem el focus en tres àmbits: un és l’horta valenciana, ja que som una de les grans ciutats europees que té més superfície per al cultiu. Volem destacar l’esforç i la passió amb què els nostres agricultors cultiven fruites i verdures d’alta qualitat, i també la seua consciència sostenible, potenciant aquesta sostenibilitat amb la cura i el manteniment dels espais verds que envolten la ciutat, fent d’aquesta horta un autèntic pulmó verd per a la ciutat”.

Al mateix temps, ja s’ha iniciat reunions de treball sobre diferents projectes de reutilització d’aigua juntament amb diferents mancomunitats de regants i entitats, amb la finalitat d’estalviar tant recursos naturals com econòmics. “Alguna pinzellada que podem avançar és, per exemple, l’optimització de depuradores, evitant els abocaments a la mar amb les actuacions necessàries per a aprofitar-la en els camps de l’entorn de la ciutat, abaratint així els costos de reg per fanecada que suposa l’extracció d’aigua del subsol. Amb la canalització i l’optimització d’aquest recurs, contribuirem a la sostenibilitat de la nostra horta”, ha explicat hui l’alcaldessa.

El turisme sostenible és una altra de les apostes de la Capitalitat Verda. I en aquest sentit, Catalá ha assenyalat que “amb totes les mesures que s’aplicaran a partir del reconeixement de la nostra ciutat com a Capital Verda Europea, i també a totes les activitats que celebrem per implicar i conscienciar la ciutadania, volem també posicionar València com a destinació turística sostenible, un dels pilars d’aquesta capitalitat”. L’objectiu d’aquesta actuació és consolidar València com la destinació turística sostenible líder de la Mediterrània.

Potenciar València com a destinació turística sostenible

L’alcaldessa ha apuntat que “en aquest sentit, i amb el suport de Visit València, estem treballant en un pla per a la projecció turística internacional de València perquè es convertisca en una de les ciutats verdes de referència a Europa i ael món. Es faran rutes temàtiques pels principals actius que ens han permés aconseguir aquesta capitalitat, com el jardí del Túria, l’Albufera o molts dels nostres parcs i zones verdes”.

Una Capitalitat amb fruits i implicar la societat

A més, l’Ajuntament vol implicar la societat civil en el compromís de la Capitalitat Verda i que no siga només un programa d’actes d’un any, sinó que faça fruit en anys esdevenidors. “La nostra idea passa per celebrar aquesta capitalitat molt més enllà dels 366 dies de l’any que ve, que es quede per sempre. Volem sembrar moltes accions que facen fruit durant les pròximes dècades. Omplirem els més de 3.000 escocells buits de la ciutat i arribarem a 10 metres quadrats de zona verda per veí. En definitiva, volem que aquesta fita deixe un pòsit a les pròximes generacions. Aquesta V simbolitza alguns dels valors que representa València i que es promouran i s’impulsaran durant enguany. Representa justament aquest esperit, aquesta mirada sostenible que tenim de València i que és la base de la nostra estratègia per a millorar la vida”, ha afegit Catalá.

Per a tot això es compta amb el suport d’altres agents i col·lectius, com ara empreses, les universitats, els mitjans de comunicació i, per descomptat, la ciutadania i la societat civil. “No volem que aquesta Capital Verda Europea siga únicament complir els esdeveniments oficials previstos en moments puntuals de l’any, sinó que es viurà els 366 dies que tindrà el 2024 i serà la base de la València sostenible que volem”, ha continuat.

L’alcaldessa ha conclòs la seua intervenció explicant que “per això, implicarem tota la diversitat de col·lectius de la societat valenciana a viure aquesta capitalitat i que deixe una empremta a la ciutat durant les pròximes dècades: volem conscienciar la infància sobre la València sostenible i, ”per això, visitarem escoles, per formar els xiquets i les xiquetes perquè cuiden la seua ciutat“. Implicarem, també, tots els barris, perquè tots tenen racons únics i zones verdes, i volem que tinguen més espais naturals i sostenibles pròximament.

Compromís denuncia les polítiques de mobilitat

El regidor de Compromís per València Sergi Campillo ha assenyalat que des de Compromís valoren el fet que per fi el Govern municipal haja convocat la comissió de seguiment de la Capitalitat Verda Europea: “Ara bé, lamentem que aquesta reunió s’haja produït el 18 de desembre, ja que la capitalitat comença d’ací a dues setmanes, l’1 de gener. Tampoc s’ha enviat cap mena de documentació als grups municipals per a poder fer aportacions sobre tots els esdeveniments que estan organitzant-se, tenint en compte que és una programació oberta”.

Sergi Campillo ha denunciat: “Les decisions que estan prenent-se per part d’aquest govern municipal van en contra de la Capital Verda Europea i hem demanat a l’alcaldessa que, per favor, tinga en compte que la Capitalitat no és una posició de marca turística per a la ciutat, és un model de ciutat sostenible que siga un far per a la resta de les ciutats europees i que aplique les polítiques a què ens vam comprometre en presentar la candidatura de València i que ens han portat a ser la primera ciutat mediterrània a ser reconeguda Capital Verda Europea”.