El València CF haurà d’aportar garanties per la totalitat de l’estadi que seran validades per la Intervenció municipal

L’alcaldessa de València, María José Catalá, i el seu soci de Govern, el segon tinent d’alcalde i portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, van anunciar el 30 de maig passat un pacte per a desbloquejar la situació del nou estadi del València CF.

L’anunci es va fer 48 hores després del ple en què van votar en contra d’una moció del PSPV en la qual plantejaven que s’inclogueren en les fitxes urbanístiques les condicions del coliseu i que s’exigira a Lim una fiança prèvia al desenvolupament dels aprofitaments urbanístics, i 24 hores després que el club anunciara la firma d’un acord amb Atitlan per a la venda dels 40.000 metres quadrats de sòl terciari situats al costat del recinte de l’avinguda les Corts Valencianes, condicionat a l’aprovació de les fitxes esmentades.

Des de llavors, s’han esdevingut les reunions entre els representants del PP i de Vox a fi d’arribar a un acord que està ja pràcticament tancat. De fet, la previsió és que s’anuncien els detalls aquesta setmana mateixa.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha repetit en declaracions successives en les últimes setmanes que seran molt exigents amb el club si vol obtindre els drets urbanístics que estaven vinculats a la caducada actuació territorial estratègica (ATE): “La propietat del València CF s’ha guanyat a pols haver de demostrar molt que va molt de debò. Ho haurà de demostrar perquè l’incompliment ha sigut reiterat”, ha afirmat repetides vegades.

En aquesta línia, i segons la informació recaptada per elDiario.es, en virtut de l’acord se sol·licitarà al club o, en defecte d’això, al màxim accionista, garanties pel cost total de les obres que queden per executar en el nou estadi, incloent-hi terminis concrets de l’avanç i la finalització de les faenes. També es requerirà el pagament del poliesportiu de Benicalap o una garantia equivalent al cost. A més, les garanties hauran de ser validades per la Intervenció de l’Ajuntament. Aquestes serien a grans trets les condicions que hauria de complir el València CF de manera prèvia a l’obtenció dels drets urbanístics.

D’aquesta manera, fins a l’obtenció i la validació de les garanties per part dels serveis municipals de fiscalització, quedaria paralitzat el termini de suspensió de llicències per a edificar en la zona residencial i terciària tant de l’avinguda de les Corts Valencianes com de la d’Aragó. Això impediria al club que dirigeix el màxim accionista, Peter Lim, recuperar els drets urbanístics sense contraprestacions a partir del 3 d’agost.

Quant a l’aprovació d’aquests requisits, fonts municipals consultades per elDiario.es no van aclarir si es portarà algun document al ple del divendres 28 de juny, siguen les fitxes urbanístiques amb l’afegit de les garanties o una moció. En principi, les fitxes urbanístiques amb aquests condicionants no podrien sotmetre’s a votació per no haver passat per la comissió d’Urbanisme, per la qual cosa es podria presentar una moció per tràmit d’urgència amb el detall de les exigències que es demanaran al club per a tractar de sumar el suport de Compromís i el PSPV. Una vegada aprovada la moció amb els vots com a mínim del PP i de Vox, s’afegiria a les fitxes urbanístiques i es durien a la Comissió d’Urbanisme i el ple de juliol, que podria avançar-se o convocar-se una sessió extraordinària si els terminis ho aconsellaren.

Com a teló de fons està la possibilitat que la ciutat aculla partits del Mundial del 2030, una opció que encara no està ni molt menys descartada per l’interés de la Federació Espanyola de Futbol que València estiga entre les seus. Tant l’Ajuntament com la Generalitat han signat els compromisos requerits per la FIFA, però el València CF continua sense fer-ho i posa com a condició que se li atorgue la llicència per a reprendre les obres del nou estadi, advertint a més que, sense l’aprovació de les fitxes urbanístiques, no podran acabar-lo.