València crea una empresa per a gestionar l’energia fotovoltaica que generarà amb la instal·lació de plaques en 520 edificis

Fer que tots els edificis municipals siguen autosuficients mitjançant plaques solars i al mateix temps oferir a la ciutadania la possibilitat de consumir l’energia sobrant a canvi d’una quota que seria simbòlica en els casos de famílies víctimes de pobresa energètica. Aquest és l’objectiu que persegueix l’empresa municipal d’energia sostenible, la creació de la qual van anunciar dimecres l’alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor d’Emergència Climàtica, Alejandro Ramón.

Segons van explicar, la Comissió d’Ecologia Urbana aprova dijous l’inici dels tràmits i la constitució d’una comissió d’estudi per a posar en marxa aquesta empresa mixta que estarà participada per l’Ajuntament en un 51% i per un soci privat que es buscarà mitjançant concurs públic en un 49%. La previsió és que la companyia arribe a generar la mateixa electricitat que consumeixen 27.400 llars en un any.

Ribó va comentar que, per aconseguir-ho, instal·laran plaques solars fotovoltaiques en 520 edificis municipals, principalment en les cobertes, per a l’autoconsum, i els excedents s’oferiran a la ciutadania per a abaratir la factura de la llum a través de comunitats energètiques o fins i tot d’habitatges individuals que estiguen en un radi de dos quilòmetres de l’immoble equipat amb els panells.

L’alcalde ha posat en relleu “l’aposta clara” per l’empresa d’energia “en un moment transcendental” caracteritzat per “una situació d’emergència climàtica”. L’activitat de l’entitat se centrarà en la gestió i la generació de l’energia fotovoltaica i en el manteniment i l’actualització de les instal·lacions. “No es tracta d’una comercialitzadora”, sinó d’un instrument per a l’autoconsum i la gestió dels excedents.

Això, amb un triple objectiu: estalviar en la factura de la llum de l’Ajuntament; abaratir la factura de la llum dels veïns i veïnes potenciant les comunitats energètiques, “en un exercici de democratització de l’energia elèctrica”, i “un factor social molt important”, lluitar contra la pobresa energètica subministrant energia a famílies vulnerables. És una iniciativa que s’inclou en el Pla d’Acció de l’Estratègia Urbana València 2030 i que serà clau per a la Missió Climàtica València 2030.

L’empresa aspira a canalitzar 73 milions d’euros en inversions publicoprivades; aprofitarà teulades municipals fins ara sense ús, i instal·larà 72,25 megavats de potència a la ciutat, això és, generarà l’equivalent al que consumeixen 27.400 habitatges en un any. D’altra banda, es deixarà d’emetre a l’atmosfera el mateix que absorbirien 139.000 arbres durant un any, una xifra que contribuirà a assolir el repte de la descarbonització el 2030. Igualment, en l’àmbit de la mobilitat, agilitarà el pas del motor d’explosió a l’elèctric pel fet de possibilitar la col·locació de més carregadors. A més, generarà llocs de treball relacionats amb el sector de les energies renovables.

Ribó ha explicat que s’ha optat per un model d’empresa mixta per garantir l’interés públic i aprofitar els coneixements empresarials i de mercat, així com el capital que aportarà el soci privat, que serà seleccionat per licitació oberta i competitiva. Dijous la Comissió d’Ecologia Urbana donarà el tret d’eixida a la comissió interdisciplinària que s’encarregarà de posar en marxa l’entitat i està previst tractar-ho en el pròxim ple. La comissió estarà presidida pel coordinador de l’Estratègia Urbana València 2030, Jordi Peris, i en formaran part tècnics municipals.

Per part seua, el regidor Alejandro Ramón ha detallat les fases de què consta el projecte. En una primera es faran les obres d’instal·lació de producció d’energia renovable en 520 equipaments municipals, com ara escoles, poliesportius o mercats, i es desenvoluparà la modalitat d’autoconsum per a l’Ajuntament. En segon lloc, s’oferirà l’excedent a la ciutadania a través de comunitats energètiques localitzades en un radi de dos quilòmetres del punt de distribució. La tercera fase inclou el manteniment de les plaques fotovoltaiques durant la seua vida útil, al voltant de 25 anys.

L’edil ha subratllat que “és el moment idoni” per a impulsar l’empresa mixta a causa “de l’elevat preu de l’energia”, “l’increment de la demanda d’energia elèctrica, perquè la descarbonització comporta electrificació”, “el context econòmic favorable pels fons europeus que ens podran subvencionar, de la mateixa manera que ha passat amb els carrils bici de la ciutat”, “el nivell de radiació solar de València, amb moltes hores de llum”, i “la gran quantitat de superfícies lliures en les nostres teulades”.