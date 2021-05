València demana a Macron que salve l’Institut Français, epicentre de la cultura francesa que tanca per retallades

La continuïtat de l’Institut Français de València, situat en un esplèndid edifici del carrer del Moro Zeit del barri del Carme, perilla seriosament. Epicentre de la difusió de la cultura francesa, fa tres anys que pesa l’amenaça de tancament arran d’una visita de la Inspection Générale des Affaires Étrangères del Ministeri d’Afers Exteriors gal que va donar un termini de dos anys per a la reorganització i el reequilibri dels seus comptes. La crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19 ha entorpit la continuïtat de la institució, un autèntic quarter general de la cultura francesa a València amb una notable programació en matèria d’ensenyament de francés, cinema o música.

La presència de les institucions públiques franceses en la capital valenciana, que es remunta a la fi del segle XIX, té a més un component sentimental i fins i tot democràtic per a diverses generacions de valencians. L’antiga Aliança Francesa, embrió de l’actual Liceu Francés, va ser un autèntic refugi per a centenars de xiquets de famílies republicanes durant la dictadura franquista. Molts dels professors del Liceu Francés, en la seua segona etapa a Paterna, van ser fills de l’exili republicà a França.

Més de 7.600 persones han signat una sol·licitud dirigida al president de la República Francesa, Emmanuel Macron, perquè evite el tancament de l’Institut Français, que a més posa en perill seriós quasi una trentena de llocs de treball. La petició, signada per la consellera consular Annik Valldecabres i l’equip de treballadors, demana a Macron que es concedisca una pròrroga de dos anys, “amb la finalitat de valorar el seu dinamisme real en condicions normals i no en funció de les dificultats durant la pandèmia, i impedir tota decisió que supose l’acomiadament massiu del seu personal i el tancament d’aquest institut francés, al qual valencians, espanyols i francòfons de València, estan molt units”.

El text recorda que el territori valencià és “una de les principals zones d’assentament de francesos, cada vegada més nombrosos, que s’instal·len a Espanya i que consideren aquesta regió extremadament atractiva”. “Aquests francesos de València estan també molt units al seu institut i no comprendrien que França haja reduït els mitjans consulars, reduït el seu suport al Liceu Francés, suprimint nombrosos llocs de professors residents o expatriats funcionaris, ni comprendrien que es procedira a dur a terme una decisió irreversible de tancament o de reorganització profunda del dispositiu actual”, afig.

Carta de l’alcalde de València

L’amenaça de tancament ha arribat també a les Corts Valencianes. La portaveu socialista en la Comissió de Cultura, Trini Castelló, ha registrat una proposició no de llei que demana una rectificació per evitar el tancament d’“un referent cultural des de fa més d’un segle per a la Comunitat Valenciana” i adverteix que la decisió de reduir els centres culturals francesos a l’estranger “ignora el valor cultural i de vertebració social que aporten aquest tipus de centres”.

La iniciativa parlamentària assenyala que l’Institut és “una entitat beneficiosa per a la ciutadania i que ha prestat nombrosos serveis en educació i cultura per a tota mena de públic a la ciutat de València”. Castelló remarca la importància que els governs “continuen promovent la cooperació cultural entre Espanya i França en tots els àmbits de la cultura” i reitera la importància d’evitar el tancament de l’Institut Francés de València, ja que la cultura gal·la “ha sigut referent de modernitat en la nostra terra i molts dels seus referents culturals, acadèmics i socials van marcar les bases dels avanços que hui gaudim”.

L’alcalde de València, Joan Ribó, també ha enviat una carta al president Macron per demanar la continuïtat de la institució cultural. El primer edil, que ha destacat els 133 anys d’història de l’Institut a València, ha explicat que aquest centre “és un capdavanter de la francofonia i dels valors democràtics de la República Francesa a la nostra ciutat” i que “ha servit per a connectar els interessos, no sols culturals, sinó també socials i econòmics de València a França, i de França a la nostra ciutat”.

L’anunciat tancament es produeix, segons Ribó, “quan més es necessiten vies de col·laboració transnacionals en una situació de pandèmia mundial que ens ha ensenyat la interdependència que regeix el nostre món actual i la importància d’enfortir els vincles entre societats”.

El portaveu socialista en les Corts Valencianes i alumne de l’antiga Aliança Francesa, Manolo Mata, ha penjat un vídeo en el seu compte de Twitter sumant-se a la petició i demanant a Macron que evite el tancament.

Un centenar de persones es va concentrar divendres a l’entrada de l’Institut Français per protestar contra el tancament de l’organisme cultural. “Els treballadors ens resistim a deixar de servir els valencians i volem continuar la nostra tasca en pro de la multiculturalitat i el multilingüisme per bastir ponts i fomentar uns valors que estan lluny de la decisió presa per l’Institut Français d’Espanya i el Ministeri d’Afers Exteriors francés, basats únicament en l’aprofitament i en la rendibilitat econòmica”, diu el comunicat que acompanya la convocatòria.