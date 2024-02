València estén l’aparcament gratuït de vehicles ecològics a totes les zones taronja i verda de residents

La Junta de Govern extraordinària de l’Ajuntament de València ha aprovat dimarts una modificació de les condicions de l’ORA per a permetre que els vehicles amb etiqueta de zero emissions, emesa per la Direcció General de Trànsit (DGT), aparquen sense cost en les zones regulades d’aparcament (blava, verda i taronja).

Aquesta mesura ja s’aplicava des de l’any 2021, però la novetat després del canvi aprovat és que aquesta mena de turismes, en concret, els elèctrics i híbrids endollables, podran estacionar sense cost en totes les zones verdes i taronja de la ciutat sense cost. Fins ara només podien fer-ho de manera gratuïta els que estigueren censats en la zona verda o taronja vinculada al seu barri de residència, però no en altres zones. Aquest tipus de places funcionen actualment a Ciutat Vella, Russafa, la Roqueta i el Botànic.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha comentat sobre aquest tema que “la mesura tracta de fomentar que el ciutadà opte per un vehicle elèctric” i va llevar ferro a l’impacte que pot tindre a l’hora de restar espai per a estacionar els residents: “A València tan sols hi ha un 0,5% de vehicles amb l’etiqueta zero emissions, és a dir, 2.468 d’un total de 353.000 cotxes i tan sols 70 censats en cadascuna de les diferents zones taronja i verda de la ciutat”.

L’oposició, no obstant això, s’ha mostrat crítica amb la mesura per considerar que desvirtua l’objectiu d’aquesta mena de places d’aparcament regulat, que no és un altre que prioritzar el resident sobre la resta dels ciutadans. En aquest sentit, Catalá va rebutjar les crítiques i va afirmar que l’oposició està “sense nord”, ja que el que es pretén és “bonificar el vehicle elèctric per a evitar el vehicle que consumeix”.

Des del punt de vista del regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi, “la mesura anunciada per la senyora Catalá suposa de facto la fi del funcionament normal de la zona de residents tal com la van sol·licitar els veïns dels barris, per a donar barra lliure d’estacionament a qualsevol que dispose d’un vehicle amb etiqueta zero emissions, independentment que no siguen veïns d’aquests”. Això no sols deixa els residents sense aparcament, sinó que “fomenta de nou la circulació motoritzada i els desplaçaments i els embotellaments, cosa que és contrària a la ciutat més verda i tranquil·la que estàvem aconseguint i tothom desitja”.

Per a Grezzi, “permetre l’estacionament lliure a uns vehicles determinats, per pocs i rics que siguen els que puguen gaudir-ne, és una barbaritat d’un calibre descomunal, pròpia només de gestors que desconeixen absolutament les polítiques de mobilitat sostenible o que, directament, pretenen dinamitar-les des de dins, com sembla que fa el regidor de Trànsit, Jesús Carbonell”.

La regidora socialista, María Pérez, ha advertit que “no té sentit que, per a promocionar una flota menys contaminant, María José Catalá opte també per penalitzar i perjudicar els veïns i veïnes que hui disposen d’una zona verda per a residents”.

Pérez ha assenyalat que en unes zones determinades “aquest tipus de mesures podria explicar-se per a la zona blava i la zona taronja, però, per descomptat, no per a la zona verda, perquè no es tracta només que els vehicles no siguen contaminants, sinó que els veïns i veïnes que viuen ací tinguen facilitats d’aparcar”.

“Quan parlem d’un ús racional del vehicle privat, parlem de la contaminació, però també de l’ús de l’espai públic i amb aquesta mesura es fomenta l’ús del vehicle privat en compte de reduir-lo i fomentar l’ús del transport públic en el moment en què València és Capital Verda Europea”, ha exposat.