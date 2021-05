València estudiarà la resolució que demana protegir la façana del Metropol abans de concedir la llicència per a enderrocar-lo

L’Ajuntament de València analitzarà la resolució del comité d’experts de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que conclou que la façana de l’antic cinema Metropol s’hauria de protegir per tal com es tracta d’“un lloc de la memòria democràtica de rellevància local” abans d’atorgar la llicència d’obres a l’empresa que pretén derrocar-lo per construir en el seu lloc un hotel.

Així ho han confirmat a elDiario.es fonts municipals de la Regidoria d’Activitats que dirigeix Lucía Beamud després de tindre coneixement del document esmentat, que, segons han assegurat, encara no han rebut: “De moment esperarem que arribe aquest informe per veure què diu exactament i quines possibilitats reals ofereix”.

La resolució considera que l’edifici dissenyat per Javier Goerlich i inaugurat el 1932 és susceptible de declarar-se bé de rellevància local, per la qual cosa recomana que es mantinga la façana original.

Les mateixes fonts han insistit que “l’Ajuntament sempre ha volgut protegir l’edifici” i han assegurat que tant la Conselleria de Cultura com la de Qualitat Democràtica tenen competències per a protegir l’edifici, en el cas de la segona en virtut de la Llei de memòria històrica. Malgrat tot, insisteixen que analitzaran l’informe abans de prendre qualsevol decisió.

La llicència per a la construcció de l’hotel en compte del cinema està ja més de quatre anys en tramitació, temps en què l’Ajuntament ha sol·licitat diversos informes per analitzar la possibilitat de protegir l’edifici.

En concret, fonts municipals han recordat que es van sol·licitar fins a tres dictàmens diferents a tres entitats diferents: el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i la Universitat de València, sempre amb el propòsit de tindre la documentació necessària que permetera actuar de manera diferenciada en aquest edifici respecte de la resta, davant una la petició de llicència d’activitat.

El resultat dels informes va ser divers: dos informes consideraven que l’edifici no té cap valor patrimonial ni elements susceptibles de ser protegibles, mentre que un apuntava en la direcció contrària.

Davant aquesta situació, la Regidoria de Llicències va enviar els tres informes al servei jurídic de l’Ajuntament de València per saber si era possible jurídicament paralitzar la llicència d’activitat amb els informes elaborats per aquestes entitats.

No obstant això, els serveis jurídics van dictaminar fa poc que no hi ha cap causa que justifique per part de l’Ajuntament la paralització de la tramitació de la llicència d’obres sol·licitada, una situació que ha canviat amb l’informe del comité d’experts, que analitzaran els serveis municipals.

Un altre estudi recent de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València va mostrar el rebuig a l’enderrocament del cinema Metropol i va sol·licitar que les autoritats competents adoptaren qualsevol mesura que n’evitara la desaparició.

En el document van indicar “la importància” de conservar l’edifici del cinema Metropol, almenys íntegrament la façana, atesos els valors “historicoartístics i de memòria històrica”, per la relació evident que hi ha entre aquest edifici i la capitalitat republicana de València durant la Guerra Civil i com a lloc de la memòria democràtica.