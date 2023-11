València té un màxim de 1.361 llicències d’obres en espera, un 90% menys de les que va dir el PP quan va entrar en el Govern

El regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de València, Juan Giner, va presentar el mes de setembre passat una auditoria segons la qual el servei de llicències tenia 22.545 llicències d’obres, activitats i inspecció embossades en l’Administració local.

D’aquest total, segons va dir l’edil, 11.781 eren llicències d’obres, 9.253 d’activitats, i 1.511 d’inspecció. Així mateix, va afirmar que el temps mitjà per a aconseguir una llicència d’activitats a la ciutat se situa en 1.200 dies, mentre que per a una d’obra nova es xifra en 730 dies i per a una de reforma, en 540 dies.

El PP va utilitzar el pretés embós de les llicències en la passada campanya electoral com a arma política per a desgastar l’anterior executiu del PSPV, responsable dels permisos d’obres, i de Compromís, que portava activitats, i amb aquesta auditoria es va tractar de posar en relleu la falta de gestió dels anteriors responsables municipals a qui acusava de paralitzar l’economia de la ciutat.

No obstant això, segons les respostes del mateix equip de Govern a les preguntes que ha formulat el PSPV sobre aquest tema, les dades presentades en l’auditoria estaven unflades, ja que incloïen, a més de les llicències pendents de revisió i aprovació, altres expedients com ara denúncies o declaracions responsables.

En concret, el PSPV va fer la pregunta següent: “Eliminant els expedients que no són de llicència d’obra, com ara antenes, declaracions responsables, denúncies, etc., en el cas de llicències urbanístiques d’obres d’edificació; o terrassa i inspeccions en el cas de llicències d’activitats, i eliminant els expedients oberts que ja tenen llicència concedida, quants expedients de llicències d’obres d’edificació d’una banda, i d’activitats de l’altra, dels que estan en tramitació estan pendents d’obtenció de llicència?”.

Així doncs, de les respostes de l’equip de Govern del PP i de Vox es dedueix que en realitat hi ha un màxim de 1.361 llicències d’obres pendents d’aprovació, un 90% menys de les 11.781 que va comentar el regidor Giner. Segons el PSPV, “no són 22.000 els expedients en tràmit pendents d’obtindre la llicència; vam preguntar en la comissió pel nombre concret, eliminant tots els expedients que havia sumat el PP simplement per a engrossir la xifra, com ara declaracions responsables, en què es pot començar l’obra tot just presentar-la i que no necessita llicència, o les denúncies, que tampoc són llicències, per exemple”.

A més, lamenta que “el PP coneix la dada, però vol entorpir la tasca de fiscalització de l’oposició ocultant-la; en haver donat un llistat amb 1.361 expedients, ja admeten que, com a màxim, hi ha 1.361 expedients que poden estar pendents d’obtindre llicència en el servei de llicències urbanístiques, cosa que queda molt lluny de l’embós d’11.781 que van dir”. Pel que fa a les d’activitats, que segons ells són 9.253 expedients, “no han donat la dada ni els expedients, incomplint la normativa de transparència i ocultant informació a la ciutadania”.

Sobre aquest tema, la portaveu socialista a l’Ajuntament de València, Sandra Gómez, ha criticat “el cinisme del PP i de Catalá amb les llicències d’obra i el seu pla de xoc per a tallar una falsa paràlisi en la Delegació d’Urbanisme amb què va consolidar i va basar la seua campanya electoral”.

Segons Gómez, “la farsa li ha aguantat al PP tan sols uns mesos, el temps que va des d’aquella posada en escena en què el regidor d’Urbanisme va denunciar amb tota la pompa un embós de 22.000 llicències d’obra i d’activitats i la realitat que ells mateixos han reconegut hui en les seues respostes institucionals a les preguntes fetes pel Grup Municipal Socialista”.

En la resposta d’Urbanisme, “el PP mateix certifica que, com a màxim, hi ha 1.300 sol·licituds d’obra a l’espera de concessió de llicència; la resta dels expedients que han utilitzat per a engrossir la xifra, o no són de llicències d’obra o ja la tenen concedida”. Una xifra que “ni de bon tros s’acosta a les 11.000 que van denunciar a l’inici de la legislatura, cosa que demostra que el PP no sols va enganyar els ciutadans durant la campanya, sinó que ha arrossegat també la institució a divulgar dades falses i mentides”.