València mostra en temps real la disponibilitat de taxis i de places per a persones amb mobilitat reduïda

L’Ajuntament de València ha posat en marxa un projecte pilot d’aparcament intel·ligent que abasta 1.098 places reservades a persones amb mobilitat reduïda, càrrega i descàrrega i parades de taxi. En cadascuna s’ha col·locat un sensor que detecta la presència de vehicles i transmet la informació a una plataforma connectada amb l’app València, el geoportal i València al minut. La ciutadania ja pot consultar en temps real la disponibilitat d’aparcament a través d’aquestes tres eines i les dades registrades permeten millorar l’eficiència del servei.

El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica, Pere Fuset; el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, i la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, han donat a conéixer aquest matí la iniciativa per a monitorar i supervisar l’ocupació de places d’aparcament en temps real. Els tres han destacat els beneficis d’aquesta mesura de ciutat intel·ligent, tant per a la ciutadania com per als serveis municipals.

D’una banda, s’evita al veïnat fer voltes per trobar aparcament. De l’altra, el consistori disposa de nombroses dades per a determinar quins són els llocs amb més i menys ús, en quins barris estan, quina és la freqüència de rotació o si s’ha excedit el temps màxim d’estacionament, entre altres.

L’eina contribueix a planificar de manera més efectiva la distribució de l’aparcament a la ciutat. A més, hi ha l’opció de configurar alarmes que avisen el personal municipal d’incidències i infraccions. També es facilita a tercers ―plataformes logístiques o taxistes, per exemple― que configuren aplicacions externes pròpies.

En total, s’han sensoritzat 689 espais reservats a persones amb mobilitat reduïda, 317 a càrrega i descàrrega i 92 a parades de taxi. Els dispositius estan instal·lats directament en la plaça o en la vorera, segons la tipologia de l’estacionament. Aquesta és una actuació pilot que es pretén ampliar en un futur en nombre de localitzacions i funcionalitats. Així, s’estudiarà un sistema de reserva que permetria a les empreses de transport triar les millors rutes de repartiment, disminuint costos, generant menys contaminació i amb menys ocupació de l’espai públic.

El regidor Pere Fuset ha explicat que el 96,5% dels aparcaments intel·ligents en marxa estan sufragats pel projecte Impuls VLCi, en el marc de Red.es i cofinançat amb Fons Feder; la resta, mitjançant un conveni signat amb la Diputació de València el 2021 ―31 places restringides a mobilitat reduïda i càrrega i descàrrega als pobles―, i els pressupostos participatius DecidimVLC corresponents a l’edició del 2020 ―set places de càrrega i descàrrega a Ciutat Vella―.

Xifres d’aparcament

La titular de Serveis Socials, Isabel Lozano, ha manifestat que amb aquest instrument “s’avança en la garantia dels drets de les persones amb diversitat funcional”. Actualment hi ha 2.810 places d’estacionament per a usuaris amb mobilitat reduïda, un 45% més que el 2015 i de les quals un terç estan sensoritzades, i 7.833 targetes d’estacionament en vigor per aquest motiu.

Lozano ha recordat la campanya de sensibilització que l’Oficina d’Atenció a Persones amb Discapacitat ha desenvolupat recentment sobre el respecte a les places reservades per a mobilitat reduïda i ha detallat que l’any passat es van confiscar 117 targetes per ús fraudulent. Des del 2019, València disposa d’una ordenança que regula aquest tipus d’estacionament autoritzat.

Per part seua, Giuseppe Grezzi ha indicat que del 2015 al 2021 s’han incrementat un 45% les places reservades a persones amb mobilitat reduïda, sobre un 57% a taxi i prop del 70% a càrrega i descàrrega. Grezzi ha ressaltat “el treball braç a braç” amb el veïnat i amb els agents dels diferents sectors per a afavorir l’accessibilitat i racionalitzar l’aparcament en la via pública.