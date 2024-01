València pacta amb les ONG reunions cada 15 dies per a coordinar el repartiment d’aliments a persones vulnerables

La regidora de Benestar Social, Marta Torrado, va presidir divendres la comissió de coordinació de repartiment d’aliments amb entitats i grups organitzats de voluntariat que intervenen en el sector de persones sensellar. En la reunió, han participat les associacions Amigos de la Calle, Invisibles, Ayuda una Familia, Banco de Alimentos, Despensa Solidaria i Mensajeros de la Paz.

Almenys dues d’aquestes entitats, en concret, Ayuda una Família i Amigos de la Calle, han tingut fa poc problemes per a desplegar la seua activitat de lliurament de menjar a persones vulnerables. A la primera no se li va renovar el permís que caducava l’1 de gener passat per a repartir aliments de manera diària al jardí del Túria, encara que, com ha informat elDiario.es, continuen fent-ho a l’espera que es confirme que poden traslladar-se a un carrer per a vianants situat darrere del Botànic. El segon tinent d’alcalde i portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, va afirmar que no podien continuar en el vell llit per raons de “salubritat, seguretat, netedat i després també per la dignitat de les persones”.

A la segona entitat, la Policia Local li va fer desmuntar les taules que havia disposat al carrer de Gregorio Gea i fer el repartiment des de dins de la furgoneta que portaven.

Segons va explicar Torrado, s’ha tractat d’una primera trobada de treball en què l’objectiu és conéixer totes les associacions i establir un marc de trobada, diàleg i enteniment per a l’organització del repartiment d’aliments a la ciutat de València. Així doncs, ha explicat que en els pròxims mesos es farà, a través una comissió tècnica, que es reunirà cada 15 dies, per a abordar el disseny d’un plantejament de suport, ajuda i promoció de la persona de manera conjunta amb les entitats socials i l’Ajuntament, “per a optimitzar recursos i canalitzar l’ajuda”.

Torrado va agrair la tasca que fan les associacions, al llarg de tot l’any, a favor de les persones més necessitades i ha oferit l’ajuda i la col·laboració de l’Ajuntament per a veure des d’on poden ajudar els Serveis Socials.

“Els Serveis Socials són una peça fonamental a l’Ajuntament de València, més de 600 persones treballen diàriament per les persones més vulnerables a través dels 13 centres municipals de serveis socials que tenim repartits per tota la ciutat”, va explicar. “A més, també comptem amb altres recursos com el Centre d’Atenció a Persones Sensesostre (CAPS) i el Centre d’Atenció a la Immigració (CAI)”.

Segons la regidora, “la porta d’entrada a qualsevol persona que té una demanda o una necessitat a la ciutat, ha de ser a través dels centres municipals de serveis socials, on se’ls atén de manera integral amb ajudes de tota mena. És molt important la col·laboració d’aquests centres amb les entitats socials i estar coordinats”.

Torrado va voler destacar que el repte en els pròxims mesos és coordinar les necessitats a través de l’Ajuntament, confluir l’atenció a les mateixes persones des de diferents àmbits d’una manera coordinada. “L’experiència ens diu que amb les entitats que s’han sumat al circuit municipal han pogut donar una atenció digna, professional i integral”.

“Des de l’Ajuntament estem especialment bolcats en les necessitats dels més vulnerables i no deixarem de treballar ni un minut per a crear un circuit estable i segur que cobrisca les necessitats més bàsiques dels ciutadans, com els aliments, la salut o l’habitatge”, va assegurar.

La Conselleria de Sanitat s’ha posat a disposició per a fer costat a les entitats en salut pública, les portes obertes des de la Generalitat per a normalitzar la situació.