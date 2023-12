València perd un 47% de la Marina: el Port cedirà la seua gestió a una empresa amb el beneplàcit de l’alcaldessa

La Marina de València, concebuda a l’origen amb la idea que s’integrara a la ciutat com un barri més, deixarà d’estar en una part important sota les directrius de l’Ajuntament de València i passarà a dependre d’una empresa privada i de l’Autoritat Portuària de València (APV). Això és el que va aprovar dimarts el consell d’administració de l’APV amb el beneplàcit de l’alcaldessa de València del PP, María José Catalá, també consellera de l’organisme, tal com va avançar elDiario.es.

En concret, es va donar el vistiplau al plec de bases i al plec de condicions per a l’atorgament d’una concessió administrativa d’ocupació amb destinació a instal·lacions nauticoesportives, en la zona nord del port de València. En altres paraules, es va aprovar el concurs públic pel qual una empresa privada passarà a gestionar durant 35 anys, prorrogables a 50, no solament els 950 amarraments d’embarcacions d’esbarjo de la Marina, sinó també 235.000 metres quadrats de superfície, cosa que equival quasi a un 47% del conjunt del recinte nàutic.

El concurs per a la gestió dels 950 amarraments és motivat per una sentència que obliga que siga un tercer i no la mateixa Administració qui preste el servei. Fins ara, era el Consorci València 2007, òrgan gestor de la Marina integrat pel Govern (40%), la Generalitat (40%) i l’Ajuntament (20%), l’encarregat de gestionar els amarraments de les embarcacions esportives, així com la resta dels terrenys, instal·lacions i activitats, de manera que es garantia una gestió unitària de tot l’entorn, cosa que es trencarà amb aquest concurs.

Tal com va avançar aquest diari, el retard de l’APV de quasi dos anys per a licitar aquest concurs implica que el Consorci, en fase de liquidació, no es puga extingir fins que s’adjudique el contracte, ja que és l’entitat que en l’actualitat gestiona els amarraments i així continuarà fent-ho en virtut d’un nou permís que també atorga dimarts el consell de l’APV.

La redacció dels plecs ha sigut validada per Ports de l’Estat i s’han tingut en compte els criteris aportats per l’Ajuntament de València. Les instal·lacions nauticoesportives, objecte del concurs es distribueixen en tres dàrsenes –la dàrsena interior, la dàrsena nord i la dàrsena sud–. “És un concurs públic a què es pretén que opten gestors de marines amb experiència i solvència tècnica, tenint en compte l’alt valor de l’entorn en què se situen les instal·lacions”, va dir la presidenta de l’APV, Mar Chao.

Segons el plec penjat en la pàgina web de l’APV, l’empresa concessionària abonarà a l’organisme en concepte de taxes per l’explotació dels espais un total de 5 milions d’euros i s’autoritzen els usos culturals i els locals comercials, a més dels nàutics i esportius.

A més, s’obri la porta a la separació dels espais públics i els privatitzats: “El concessionari procedirà a delimitar la superfície concedida, i no s’autoritza el tancament perimetral generalitzat d’aquest àmbit, i en concret de la ribera de la dàrsena interior. Tenint en compte l’especial rellevància ciutadana de l’àmbit de la marina, el concessionari ha de ser especialment acurat i garantir una integració adequada port-ciutat”, diu el plec.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, va destacar que el plec inclou una clàusula per la qual s’alliberaria l’espai necessari si la ciutat acollira de nou la Copa de l’Amèrica: “La bona relació entre la ciutat i el Port ja es nota, perquè anem de bracet per a convertir la Marina en un enclavament estratègic”, va dir.

El PSPV i Compromís lamenten que Catalá regale la Marina al Port

Els dos grups de l’oposició a l’Ajuntament de València, Compromís i el PSPV, van criticar dimarts que l’alcaldessa de la ciutat, María José Catalá (PP), haja “regalat” la Marina a l’APV pensant en l’“elitista” Copa de l’Amèrica i no en un recinte per als valencians. “Només busquen un lloc per a fer negoci, és una estafa, una burla i una claudicació sense precedents”, van criticar.

L’edil de Compromís i exalcalde de València, Joan Ribó, va lamentar que el consistori plantege en la nova etapa que lidera l’alcaldessa María José Catalá la Marina com un espai “per a fer negoci” i per a “gent elitista” i no “un lloc on els valencians i les valencianes es retroben amb la mar”.

Així mateix, va censurar que “en compte de pensar en esports nàutics per a la majoria de la població, es pensa en una elitista Copa de l’Amèrica” i que “en compte de pensar en un centre d’innovació, es pensa en una possible privatització dels espais”.

La portaveu del grup municipal socialista, Sandra Gómez, va considerar “insultant” que Catalá haja “regalat” a l’APV la Marina de València, “l’espai més important” de la ciutat amb “l’únic compromís de rescatar el model de l’exalcaldessa Rita Barberá del segle XX de la Copa de l’Amèrica”. “Aquesta renúncia és una estafa, una burla i una claudicació sense precedents”, va retraure.

Amb aquesta decisió, va lamentar que la ciutat “ha perdut qualsevol capacitat de decisió d’un dels espais amb més projecció que té aquesta ciutat”. “Ens sembla una burla i una broma que l’única cosa que intenta vendre el PP com a punt positiu és que hi ha una clàusula perquè els faustos que tant enyoren el PP de la Copa de l’Amèrica puguen tornar a aquesta ciutat, però no s’haja inclòs cap clàusula sobre esdeveniments tecnològics ni sobre esdeveniments socials o culturals”, va criticar.

Gómez va insistir que València “ja no tindrà cap mena de capacitat de decisió de com es desenvolupa la Marina o com podem utilitzar aquest espai i aquest enclavament estratègic de la ciutat per a atraure empreses i oportunitats”, ja que, a partir d’ara, el gestionarà “una empresa privada, una concessionària que ha decidit l’APV i que no té per què compartir els valors o el model de ciutat que qualsevol ajuntament ha de decidir legítimament”.