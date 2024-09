València suma 800 apartaments turístics més en tres mesos des que es va aprovar la moratòria al maig

El ple de l’Ajuntament de València va aprovar el 28 de maig passat per unanimitat de tots els grups polítics una moratòria per a impedir la tramitació de noves llicències per a l’obertura d’apartaments turístics a la ciutat.

Des de llavors fins ara, les plataformes digitals han sumat 786 habitatges turístics a la seua oferta, que ha passat de 8.810 a 9.596, malgrat estar vigent la moratòria, una situació que es pot deure al fet que els permisos ja estaven en tramitació abans d’aprovar-se la suspensió de llicències.

No obstant això, la portaveu de Compromís, Papi Robles, va comentar dijous que “la filtració feta per part del govern municipal a les patronals del sector avançant-los la data en què s’aprovaria la moratòria perquè pogueren demanar llicències abans de la prohibició” és una altra de les causes d’aquest augment. Robles va denunciar dijous que l’alcaldessa del PP, María José Catalá, no vetla pel compliment de la moratòria i recorda que l’objectiu d’aquesta mesura era també modificar el pla general d’ordenació urbana (PGOU) i regular els apartaments turístics, una regulació de la qual segons va afirmar, no saben res al cap de tres mesos. A més, Robles va informar que han denunciat per registre d’entrada 2.300 apartaments turístics il·legals a través d’avisos ciutadans registrats en la pàgina web ‘Que no et tiren’ habilitada per la coalició.

D’altra banda, Compromís per València va reclamar la implantació de la taxa turística. Robles va quantificar en 1,8 milions d’euros el que l’Ajuntament ha deixat d’ingressar aquest estiu per no haver implantat aquest impost que paguen només els turistes, una quantitat que arribaria a 11,1 milions a hores d’ara. També Compromís exigeix que es reactive la declaració de zona tensada per a limitar els preus del lloguer.

El PSPV llança un Pla a favor de la ‘Veïnofília’

El portaveu socialista a València, Borja Sanjuán, va presentar dijous el Pla en favor de la ‘Veïnofília’ que llançaran els socialistes a la ciutat de València i que pretén “retornar al centre de l’acció política la defensa i la protecció dels veïns i veïnes de la ciutat davant la ciutat per als turistes de Catalá”.

En aquest sentit, Sanjuán va alertar que, malgrat els informes municipals que adverteixen de la saturació turística de la ciutat, les dues primeres mesures de Catalá i Mazón després del període estival han sigut promoure un nou esdeveniment nàutic per a atraure més turistes i anunciar mesures per a turistificar el barri del Botànic.

Davant d’aquestes polítiques de conversió de la ciutat en un “parc temàtic” i que han trencat l’equilibri entre veïnat i visitants, el portaveu socialista va anunciar un Pla en favor de la ‘Veïnofília’ que impulsarà al llarg de la legislatura i que pretén recuperar les polítiques municipals en favor dels residents.

El pla està articulat en tres eixos: habitatge, taxa turística i recuperació del comerç de barri, encara que està obert, tal com ha explicat el responsable socialista, a les aportacions tant de la ciutadania com dels diferents col·lectius veïnals, així com d’institucions acadèmiques.

La proposta inclou l’aprovació d’una taxa turística que permetria, a més d’uns ingressos de desenes de milions d’euros, un control millor dels allotjaments turístics il·legals. “Aquest Ajuntament renuncia a ingressos milionaris per una qüestió ideològica, perquè la taxa turística s’aplica amb èxit en totes les ciutats del món. I la realitat és que la taxa turística ja es paga, però en compte dels visitants, la paguem els veïns. Perquè el cost dels serveis públics o els paga el visitant o el veí. I a València Catalá ha decidit que paguem els veïns”, va dir Sanjuán.