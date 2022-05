València tria al juny entre 3 i 5 projectes finalistes per a convertir en zona de vianants la plaça de l’Ajuntament

Compte arrere per a conéixer les propostes finalistes entre les quals eixirà el disseny de la futura plaça de l’Ajuntament de València, possiblement la més emblemàtica de la ciutat.

La vicealcaldessa de València i responsable d’Urbanisme, Sandra Gómez, ha explicat a elDiario.es que ja estan en fase d’estudi 22 propostes de la plaça de l’Ajuntament, per part del jurat paritari i multidisciplinari que serà l’encarregat de triar la proposta guanyadora i que haurà de respectar els criteris establits arran del procés de participació Pensem la plaça, en què es van recollir es van recollir més de 1.800 opinions i hi van participar 33 entitats.

En la primera fase del concurs els equips candidats havien d’acreditar que complien els requisits en un termini de 30 dies, un procés que van superar 22 dels 26 projectes presentats. En aquesta segona fase ja s’estan revisat les propostes que es van presentar de manera anònima i d’ací a unes setmanes (previsiblement entre juny i juliol) es formalitzarà l’elecció entre tres i cinc avantprojectes.

Una vegada seleccionats els finalistes, els autors disposaran de 45 dies més per presentar els projectes més detallats, entre els quals eixirà la proposta final.

L’espai, de 27.000 metres quadrats, serà per als vianants, renovarà les parades de flors, disposarà de fonts per a beure, banys públics, ombra, vegetació, zona per a plantar la falla o disparar la mascletà, i no augmentarà el nombre de terrasses, mentre que la decisió sobre el pas de la línia C1 de l’EMT queda oberta.

Es preveu que el projecte final, una vegada triat, estiga redactat en un any i que les obres, amb un pressupost màxim de 8.639.400 euros, comencen el 2023. Una intervenció que, ha assegurat Gómez, “suposarà una fita per a la ciutat que transformarà la seua plaça principal en un espai de trobada per a les persones i avançarà en l’objectiu de ser una ciutat climàticament neutra”.

El tribunal que seleccionarà el projecte final serà multidisciplinari. Estarà compost per l’alcalde i la vicealcaldessa, que encapçala la Regidoria de Desenvolupament Urbà, o les persones en qui deleguen, membres del Col·legi d’Arquitectes i el Col·legi d’Enginyers, i personal tècnic de la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament.

La idea guanyadora rebrà 559.988 euros i s’encarregarà de la redacció del projecte bàsic, l’execució i la direcció de l’obra. Els entre tres i cinc equips finalistes tindran un premi de 9.680 euros per a fer front a les despeses i la faena feta.

Sandra Gómez ha recordat que gràcies a la intervenció que va dur a terme d’urbanisme tàctic, actualment el 18% del total de la superfície de la plaça és per al vehicle privat i un 83% per a les persones“. ”Ara volem fer un pas més enllà i decidir quina serà la plaça de l’Ajuntament de la pròxima generació“, ha apuntat i ha indicat que la plaça serà per als vianants, però també accessible i s’estudiaran les entrades, accessos i eixides amb relació a tot el districte”.