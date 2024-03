Manifestació del 8M a València: el moviment feminista reivindicarà els drets de les dones vulnerades en el conflicte de Palestina

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, milers de persones de les principals ciutats, així com dels diferents municipis espanyols, eixiran al carrer a reivindicar els mateixos drets i la paritat entre homes i dones.

A la ciutat de València, el moviment feminista celebrarà dues manifestacions impulsades per la Coordinadora Feminista i l’Assemblea Feminista de València que tindran diferents itineraris.

La Coordinadora Feminista convida al fet que no es faça “ni un pas arrere” amb els drets aconseguits i recalca que sol·licitarà a les institucions, les administracions públiques i la societat el “reconeixement de la violència de gènere amb un crit unitari”.

Horaris, recorreguts i consignes

Amb el lema “Pels drets de les dones, ni un pas arrere”, les organitzadores de la marxa de la Coordinadora Feminista esperen que es convertisca en un escenari “multitudinari”.

Començarà a les 19.00 a la plaça de la Porta de la Mar i passarà pels carrers més concorreguts com Colom i Xàtiva, continuarà per la plaça de l’Ajuntament i finalitzarà en la plaça de la Reina amb la lectura d’un manifest en què s’exigirà un sistema judicial que “no siga masclista ni patriarcal, i que no es criminalitze les mares i les seues criatures”.

En la protesta també es reclamarà la protecció i l’atenció a les víctimes de violència sexual, concretament els casos d’abús sexual infantil. En aquesta mateixa línia, es reivindicarà que l’avortament siga un dret garantit i recollit en la sanitat pública: “No volem posar les nostres vides en risc. Volem decidir sobre els nostres cossos”.

Durant la roda de premsa, han aclarit que cal bandejar els estereotips de gènere i no oblidar la lluita de les dones que van viure en la dictadura franquista i van assolir drets durant la democràcia.

Pel que fa a la pobresa, la Coordinadora Feminista ha afirmat que les dones han de gaudir d’una “vida digna sense bretxes de gènere”. Amb això, han subratllat la implantació d’una legislació que prohibisca i penalitze “la prostitució, la pornografia i l’explotació reproductiva”.

En el seu discurs, mostren també la seua solidaritat amb el poble palestí i exigeixen que s’aprove un alto el foc: “Exigim la pau i la protecció de dones que són agredides i vulnerades, així com dels seus fills”.

En el cas de l’Assemblea Feminista, la protesta s’iniciarà des del Centre d’Internament d’Estrangers de Sapadors (CIE) a les 17.30, continuarà per la plaça de Sant Agustí i conclourà a les 19.30 a la plaça de la Mare de Déu.

🟣 INFO SOBRE MANI DEL 8M | Descripció de la convocatòria de la mani 8M a #València en distintes llengües: castellà, francès, àrab, rus i anglès.🧵



✊🏽Moltes gràcies a les companyes de @mvr_vlc, @casa_marruecos, LesbianBanda i @ResistenciaMigV per ajudar-nos amb les traduccions! pic.twitter.com/qHdcmUt0lG — AssembleaFeministaVlc (@AssembleaVlc) 6 de marzo de 2024

El seu lema, “De la misèria a la ràbia, de la ràbia a la lluita”, traslladarà a la ciutadania el seu rebuig cap al colonialisme i la venda d’armes a Israel i “el genocidi i la neteja ètnica a Palestina”. A més, demanarà l’abolició de la llei d’estrangeria que, segons les seues paraules, “persegueix i reprimeix les persones en situació administrativa irregular”. A això han afegit que hi ha hagut dones migrants a qui s’han obert ordres d’expulsió per haver denunciat casos de violència masclista.

“Defensem els drets fonamentals per a les dones prostituïdes i rebutgem els discursos de la ultradreta que volen fer retrocedir el moviment feminista”. Des de l’organització critiquen el desig d’institucionalitzar el feminisme per a dissoldre les demandes socials.