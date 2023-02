El vandalisme grafiter als trens de Renfe a la Comunitat Valenciana genera un cost d’1,3 milions d’euros

L’eliminació de pintades als trens de Renfe suposa un cost important per a les arques públiques, cosa que impedeix que aquests recursos es puguen destinar a les necessàries millores en el servei. En concret, segons han informat fonts de l’empresa pública, durant l’any passat, la neteja de grafits sobre els trens de Renfe a la Comunitat Valenciana va generar un cost d’1,3 milions d’euros.

A més de la neteja mateixa, a aquesta xifra se sumen les despeses indirectes que es deriven d’aquesta xacra com ara inversió en seguretat, tant de personal com d’altres sistemes de videovigilància com la futura implementació de drons.

Les mateixes fonts han comentat que les persones usuàries pateixen directament els trens vandalitzats amb pintades en forma de retards i trens suprimits per manca de visibilitat o grafits en els elements de seguretat que impedeixen la circulació, frenades d’emergència a l’hora de tractar de pintar enmig d’un trajecte o l’olor d’aquest producte químic, que és molt molest per als viatgers, entre altres.

A la Comunitat Valenciana han sigut objecte de pintades més de 4.000 metres quadrats de superfície en trens en 112 incursions grafiteres. En el conjunt d’Espanya, el cost de la neteja de les pintades ascendeix a més de 25,2 milions d’euros (més de 33.000 euros diàriament) i s’han denunciat 3.559 intrusions de grafiters, fet que representa una mitjana de prop de 10 actes vandàlics d’aquest tipus al dia.

La presència de personal de seguretat de Renfe evita que les pintades siguen més grans a més d’avortar l’any passat 729 incursions. L’any passat el personal de seguretat de Renfe va detindre 33 grafiters i les forces i cossos de seguretat en van posar a disposició judicial 150.

També els trens i els tramvies de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) pateixen aquest problema. Segons han informat fonts de l’empresa pública, el 2022 es van registrar 100 pintades en els combois amb un cost de neteja de 300.000 euros.