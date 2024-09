Veïns del sud de València contra la supressió del gran parc després del soterrament de les vies: “Volem el corredor verd”

“S’ha considerat la millor proposta, perquè destaca quant a disseny i concepte, i és la més completa i que dona millor resposta als criteris i els objectius establits del plec”. La valoració del jurat que va triar l’estratègia Green Leaf com la guanyadora del concurs d’idees convocat en el mandat passat per a reurbanitzar tots els terrenys que quedaran alliberats després de les obres de soterrament dels accessos ferroviaris al sud de València la justifica com la millor de les tres finalistes. No debades, va obtindre 81 punts, lluny dels 68 de la segona classificada i dels 36 de la tercera.

El jurat, compost per membres dels col·legis d’arquitectes, d’enginyers i per caps de servei i arquitectes de diferents delegacions de l’Ajuntament, afig que “la proposta resulta suggeridora en el disseny global i en la representació gràfica, i té com a element destacable l’organització dels diferents espais que abasta el corredor a partir d’un traçat que afavoreix la renaturalització de l’espai” i afirma que “resulta molt atractiu el disseny del primer tram del corredor que s’estén transversalment connectant mitjançant tascons verds amb el teixit urbà existent, ampliant l’espai enjardinat en els barris residencials”.

Malgrat tot, juntament amb la renaturalització de Pérez Galdós i de la plaça de l’Ajuntament, aquest s’ha convertit en el tercer gran projecte impulsat per l’anterior equip d’esquerres presidit per Joan Ribó que ha descartat l’alcaldessa de València, María José Catalá, del PP, que sempre ha fet gala de prendre decisions en funció de criteris tècnics i de la voluntat dels veïns i veïnes dels barris. Cosa que tampoc es compleix en aquest cas.

Com recordava l’exalcalde Ribó en les seues xarxes socials, l’estratègia Green Life suposava, a grans trets, la creació d’un corredor verd que connectava els barris d’Arrancapins, Russafa, la Raïosa, Malilla, la Creu Coberta, Sant Marcel·lí, el Camí Reial, Sant Isidre i Vara de Quart, generant un espai amb zones verdes que s’endinsen en els barris. El projecte reduïa a la mínima expressió els vials per a trànsit motoritzat i incloïa habitatges de nova construcció, recuperació del patrimoni industrial existent, carrils bici, connexió per vials transversals de les dues parts històricament separades pel ferrocarril i camins per a vianants.

Catalá, no obstant això, té previst recuperar el projecte de l’any 2011 de la paisatgista Kathryn Gustafson, guanyadora del concurs d’idees del Parc Central, que preveu la creació d’una avinguda enjardinada. Encara que el projecte original preveu quatre carrils de circulació per a trànsit motoritzat (dos per sentit), Catalá va assegurar en les seues xarxes socials que el projecte està redefinint-se i actualitzant-se: “L’objectiu és que el 70% de l’espai siga un corredor verd, per la qual cosa és fals que s’haja de construir una autovia. Es tindran en compte dotacions públiques, carrils bici i accessos per a transport públic i privat”.

Rebuig veïnal

Malgrat tot, el canvi de projecte s’ha guanyat el rebuig unànime tant de la Federació d’Associacions Veïnals com de les entitats dels barris afectats, que ja promouen una recollida de firmes a través d’una plataforma digital que en poques hores ha recaptat més de 1.000 suports. La iniciativa està promoguda per les associacions veïnals de Malilla, Sant Vicent Màrtir, Bulevard Sud (Creu Coberta), la Torre, la Roqueta, Patraix, Arrancapins-Petxina, Favara, Cuidem la Raïosa i Sant Isidre.

Des de la Federació han convocat una comissió de treball amb les associacions veïnals per a abordar aquesta qüestió, “amb l’objectiu d’aconseguir un gran corredor verd per a aquesta zona de la ciutat, igual que fa anys es va aconseguir el gran jardí del Túria en l’antic llit” i han afegit: “Aquesta qüestió vincula, no sols els barris del sud, sinó el conjunt de la ciutat. Si bé és cert que aquests barris són els més afectats, el corredor verd ha de ser una reivindicació de tota la ciutat. València no necessita més grans avingudes ni més carreteres; volem una ciutat moderna, sostenible, que respecte el medi ambient i la mateixa salut dels veïns i veïnes, i que verdaderament s’assemble al que ha de ser una capital verda europea”.

Rosa Jover, presidenta de l’associació veïnal de Malilla comenta que s’oposen al fet que hi haja vehicles “en un espai en què hi havia previst un gran corredor verd”. “No veiem la necessitat que, on hi havia vies i trens, es col·loquen ara cotxes, ja que no és necessari”, incidia Jover, que afig: “València és Capital Verda i teníem l’esperança que això es poguera convertir en un pulmó per a la ciutat, perquè no va només dels barris que afecta el corredor”. La seua oposició “és rotunda al que l’actual equip de Govern pretén fer, que, d’altra banda, els veïns no se’ls ha informat directament”.

El president de Cuidem la Raïosa, Stefano Carlo, ha afirmat: “Ens oposem diametralment juntament amb la resta de les associacions de veïns al canvi de projecte. Passem d’un projecte del 2024 d’un gran estudi d’urbanisme belga que té uns treballs ja executats d’un nivell meravellós a tot Europa a tornar a un projecte d’un model del segle passat. És un insult per als veïns i una manipulació que fan, perquè ells venen la reforma que només abasta el bulevard Federico García Lorca, que és un quilòmetre de longitud, com un corredor verd i, en una segona fase, el tram fins a les cotxeres de l’EMT i el cementeri. No hi ha necessitat que hi haja cotxes en aquest quilòmetre que volen urbanitzar, ja que tenim en un radi de 500 metres al carrer de Sant Vicent, la carrera de Malilla i l’avinguda d’Ausiàs March”.

Francisco Marín, de Sant Marcel·lí, manifesta el seu rebuig “a un nou bulevard ple de cotxes per a la zona sud” i comenta que tenen al nord “un bulevard amb nou carrils més els dos d’EMT, a l’oest la tàpia del cementeri i a l’est el carrer de Sant Vicent, amb un viari ple de trànsit per l’accés i l’eixida al centre de la ciutat”, per la qual cosa s’oposen que es reforce el trànsit. Per això veuen “amb bons ulls que siga un cinturó verd el que envolte el barri en el vessant més meridional”.

Crítiques del PSPV i Compromís

La portaveu de Compromís Papi Robles ha acusat Catalá de fer retrocedir València al passat i perdre oportunitats històriques per a avançar en una ciutat més verda i amable: “Catalá està convertint el que podria ser una oportunitat històrica en un error històric. Està fent que València retrocedisca al passat amb un model de ciutat caducat del 2007 tot i que estem en el 2024, en què la situació de la ciutat és totalment diferent i ha de poder afrontar els efectes del canvi climàtic. El projecte previst pel govern de Compromís era una oportunitat per a replicar un altre Jardí del Túria a la ciutat i tindre un nou pulmó verd, a més de cosir la bretxa històrica entre els barris del sud i el centre. Catalá torna a utilitzar excuses per a introduir cotxes per on ara no passen: canvia un corredor verd per una avinguda amb quatre carrils”.

Per a Robles es tracta d’“un altre tren històric que deixem perdre per un govern que no està a l’altura del que necessita la ciutat, un govern que va en contra del que fan les ciutats importants a Europa”. Una vegada més “l’alcaldessa demostra la seua obsessió per posar cotxes a la ciutat i el seu sectarisme per allunyar-se de tot allò que va deixar previst Compromís i que ha convertit aquesta ciutat en Capital Verda Europea”, sentencia.

El portaveu socialista Borja Sanjuán ha presentat la campanya ‘El PP et roba el Corredor Verd’, una iniciativa per a mobilitzar els veïns i veïnes dels barris del sud de la ciutat davant l’intent del govern de Catalá de “robar-los el projecte de futur més il·lusionant per a una zona que el PP sempre ha considerat el traster de la ciutat, el lloc on ficar totes les infraestructures que no volen la resta dels barris, com el cementeri, les cotxeres de l’EMT o ara una autovia on actualment no hi ha cotxes; el que fa el PP de Catalá és intentar robar el futur a aquesta ciutat”, assenyala.

Sanjuán afig que, a més d’aquesta campanya que es llançarà per xarxes socials i a través de la pàgina web www.elppteroba.com, el Grup Municipal Socialista farà costat a la recollida de firmes que han llançat els veïns i veïnes dels “barris afectats per la decisió de Catalá de convertir en una autovia el que havia de ser el nou riu verd al sud de la ciutat”.