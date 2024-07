El vicepresident valencià, extorero, presenta un circuit de corregudes de jònecs en places on no se’n celebraven: “El meu deure és secundar també la cultura taurina”

El vicepresident primer de la Generalitat Valenciana i titular de Cultura i Esport, l’extorero Vicente Barrera, impulsa des del seu departament un certamen de torejadors de jònecs en places on no se celebraven espectacles taurins. Sota la premissa de la cohesió territorial i de la seua defensa de la tauromàquia com a art, el dirigent de Vox en la Comunitat Valenciana considera que era “el seu deure” com a representant públic crear l’esdeveniment.

El titular de Cultura ha defensat que ha de donar cabuda “a tota la cultura” en el seu departament i evita relacionar-los amb la seua formació política, malgrat que els representants institucionals de Vox han assistit a la presentació, llevat de la consellera de Justícia. “Els bous no tenen adscripció política, sinó que són patrimoni de tots els espanyols i el meu deure com a responsable d’aquest departament és secundar, fomentar i ajudar amb fons públics el cinema, les arts escèniques, la pintura, els museus i també la cultura taurina”, considera el vicepresident primer, que també prepara subvencions per als bous al carrer.

Barrera insisteix a revertir una hipotètica discriminació cap als festejos taurins. “Hem posat en peu d’igualtat el que potser trobava a faltar: que la cultura del bou fora la Cendrellosa dins de la Conselleria de Cultura. Això ha deixat de ser així a partir de hui, perquè també la cultura del bou tindrà el seu espai en la Conselleria de Cultura, com la resta de les belles arts”, ha insistit el dirigent de Vox en el Consell de Carlos Mazón.

Per a l’organització del certamen la Generalitat destinarà 300.000 euros a la Fundació Bou de Lídia, ja previstos en els primers pressupostos del PP i Vox, aprovats el desembre de l’any passat. La gira de corregudes de jònecs obligarà a municipis com Ondara, que rebutgen la tauromàquia, a participar-hi. L’ajuntament socialista de la localitat va aprovar “per imperatiu legal” la cessió de la plaça, advertit pels serveis jurídics.

L’Ajuntament va encarregar un informe jurídic sobre la possibilitat de negar la petició, que va advertir que és preceptiu cedir la plaça per imperatiu legal segons la jurisprudència en la matèria, ja que la denegació de la cessió de la plaça de bous per a un acte taurí similar per part d’un altre ajuntament va concloure amb la declaració de la nul·litat de la denegació i amb amenaces d’inhabilitació per al càrrec per als regidors que s’hi van oposar.

El Circuit consta de sis corregudes de jònecs amb picadors, que se celebraran en les places de bous de Vinaròs, Vilafranca i Utiel, on s’esdevindran les corregudes de jònecs classificatòries; Bocairent i Ondara, que acolliran les dues semifinals; i la plaça de bous de Villena, en què tindrà lloc la gran final. La primera arranca el 27 de juliol a Vinaròs. Hi participen, per part de l’Escola Taurina de València, els torejadors de jònecs Miguel Senent Miguelito i Alberto Donaire; a proposta de l’Escola Taurina d’Alacant, hi participen Kevin Alcolado i Borja Escudero; i representant l’Escola Taurina de Castelló, El Ceci i Joan Marín. També l’alacantí Santiago Esplá, triomfador de la Fira de les Fogueres d’Alacant el 2022; i el valencià Nek Romero, que va debutar amb picadors fa dues temporades a Algemesí. El circuit es completa amb Alejandro Chicharro com a representant d’intercanvi procedent de la Lliga Nacional de Corregudes de Jònecs (LNN, pel nom en castellà).