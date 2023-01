VÍDEO | Raúl Puerta, primer faller major a València: “Espere que siga una llavor per a eliminar el sexisme que queda en les Falles”

“Si he fet el pas és per tractar de posar un granet d’arena per eliminar el component sexista que queda en les Falles. També té un component reivindicatiu, com una llavor perquè siguen més igualitàries”. Raúl Puerta ha explicat d’aquesta manera a elDiario.es un dels motius que el van empényer a fer el pas per presentar-se a l’elecció com a faller major de la seua comissió, Borrull-Socors, tot i saber la polèmica que aquest nomenament podia generar i les crítiques a què s’exposava per part del sector més conservador de la festa.

No obstant això, com ell mateix explica, fins ara tot han sigut ànims i mostres d’afecte: “Quan fas un pas, així sempre sorgeixen dubtes i inquietud. Jo en vaig tindre, però vaig preferir no pensar-ho molt. És inevitable no tindre una mica de por, perquè mai saps com reaccionarà la gent, però per sort he trobat un acolliment excel·lent, per descomptat de la meua comissió, però també per part de l’agrupació de falles del Botànic. Estan posant-m’ho tot molt fàcil i estic molt content, la veritat és que no esperava que fora tan divertit. He vist també alguns comentaris crítics, en part els entenc i estic segur que, amb el pas dels anys, quan això es normalitze, ho veuran d’una altra manera”.

Amb tan sols 34 anys, ha trencat barreres juntament la seua falla en convertir-se en el primer faller major oficial de la història de les Falles a València amb les mateixes atribucions que la clàssica figura de la fallera major. Un fet que ha sigut possible gràcies al fet que el 2018, Borrull-Socors va actualitzar els seus estatuts i va eliminar el biaix de gènere en l’elecció dels seus representants.

El seu president, Sebas Marín, recorda que van canviar la denominació “fallera major” per la de “representació major”, i el mateix en el cas dels infantils, pera deixar-lo obert a qualsevol persona que volguera presentar-s’hi: “Dos anys després, el 2020, la Junta Central Fallera (JCF) ens va dir que ens havíem de cenyir a l’article 29 del reglament faller que atribueix aquest càrrec a les dones, però nosaltres els vam dir que no ho canviaríem, entre altres coses, en compliment de la Llei d’igualtat, de rang superior a un reglament faller”.

Sobre el nomenament de Porta, explica que fins a aquest exercici només havien tingut candidates i que, quan n’hi ha més d’una, es tria per antiguitat en la comissió: “Enguany es va obrir el termini i l’únic que s’hi va presentar va ser Raúl. Si hi haguera hagut altres candidats o candidates, s’hauria fet per antiguitat i només en triarem un o una, és a dir, si un any tenim un candidat i una candidata es triarà un dels dos segons els anys que estiguen en la comissió”.

Quant al possible xoc amb la figura de president, Marín té clar que “el president o la presidenta es dediquen a gestionar i a executar i el faller major o la fallera major, a representar, és diferent”. Amb vista a les preseleccions per a Cort d’Honor i Fallera Major de València i davant la possibilitat que s’hi presente, Marín ha explicat que “de moment la Junta Central Fallera no s’ha pronunciat, ell ha assistit amb tota normalitat al brindis de Nadal de la fallera major de València, Laura Mengó, i assistirà amb la resta de les falleres majors de les comissions a la seua exaltació”.

Porta és natural de Múrcia, té 34 anys. Amb tan sols quatre, va conéixer les Falles de València en un viatge amb els seus pares i confessa que des d’aquell moment, va quedar “enamorat de la festa i dels monuments”. Des de llavors, les va seguir principalment a distància fins als 18 anys, en què es va apuntar a la comissió Guillem de Castro-Triador. Fa tres anys, es va apuntar a Borrull-Socors i fa dos que resideix a la ciutat: “M’hi vaig apuntar un any després que es van modificar els estatuts, era una cosa que desconeixia quan vaig arribar-hi, però al final, parlant amb la gent, mig de debò mig de broma, m’hi van animar i per fi enguany em vaig decidir a fer el pas”.

Renovació del reglament faller

“La fallera major serà l’única dona que exercirà la representació honorífica de la comissió de falla en els actes propis i oficials”. Això diu l’article 29 del títol preliminar del reglament faller pel qual es regeix la Junta Central Fallera (JCF) i per extensió tota la festa josefina. En aquests moments, un grup de 25 persones vinculades a la festa estan en fase de redacció del nou reglament, que no s’actualitza des de l’any 2002. El president de la JCF i regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ja va advertir que el nou text havia d’actualitzar-se i adaptar-se a les lleis actuals, entre les quals les d’Igualtat.

Consultada la JCF sobre la situació de Raúl Puerta i la seua assistència als actes oficials de l’organisme, entre aquests l’exaltació de la fallera major de València que tindrà lloc el pròxim 27 de febrer i les preseleccions per a optar a aquest càrrec, afirma que a l’exaltació “es convida tots els representants de totes les comissions que formen part de la JCF” (cosa que òbviament inclou Porta), i que “les normes per a optar a fallera major de València les aprovarà l’assemblea general en el pròxim exercici”.

Porta ha explicat que encara no té una decisió presa: “Ara estic centrat a viure i gaudir aquests mesos, em fa una il·lusió especial la plantà, perquè el monument és la part de la festa que m’agrada més”.

Sobre la redacció del nou reglament, ha comentat que espera que siga “més concorde als temps actuals, perquè en moltes coses aquesta festa està ancorada en el segle XX i pense que el seu futur dependrà del fet que sàpia adaptar-se als canvis socials que estan donant-se”.

Altres fallers majors

Raúl Puerta és el primer faller major oficial de la història a la ciutat de València, però en localitats pròximes com Borriana, Sagunt o Catarroja ja s’han produït nomenaments en els últims anys.

A València, el 2018 la presidenta de la falla de la Blanqueria, Gloria Martínez Amigó, que a més va ser fallera major de València el 2008, va anunciar en les xarxes socials de la comissió el nomenament de Guillermo del Mar com a primer faller major de la història de la comissió, encara que va ser d’una manera simbòlica per a alguns actes interns.