Vox contracta a dit el guru del PP contra l’intervencionisme públic Daniel Lacalle per a elaborar el Pla d’Ocupació de València

“El salari mínim cal eliminar-lo”, “la protecció social generosa es carrega l’ocupació” o “l’únic fons voltor que conec és l’Estat” són algunes de les afirmacions que ha fet l’economista ultraliberal Daniel Lacalle en l’última dècada, que a més es va convertir el 2019 en el guru econòmic del PP de Pablo Casado, convertint-se llavors en secretari d’Economia dels populars.

No obstant això, el seu conegut discurs contra l’intervencionisme públic no ha impedit que la consultora en què figura com a apoderat, Alpha Strategy Consulting SL, haja sigut adjudicatària d’un contracte menor de 14.900 euros (18.029 euros amb IVA) de l’Ajuntament de València que governen el PP i Vox, amb l’alcaldessa popular María José Catalá al capdavant.

En concret, segons l’expedient avançat per Radio Valencia i a què ha tingut accés elDiario.es, el Servei d’Ocupació i Formació que dirigeix el portaveu municipal del partit d’extrema dreta, Juan Manuel Badenas, ha encarregat a l’empresa esmentada l’elaboració del Pla Estratègic de Formació, Ocupacií i Emprenedoria 2025-2028. Lacalle ja va participar el mes d’abril passat en un fòrum, també organitzat per la delegació de Badenas, sota el títol “Ha fracassat l’última reforma laboral”.

L’expedient revela que es va sol·licitar a 3 empreses diferents una memòria pressupostada per a la seua realització. Segons informe del Servei d’Ocupació i Formació, del 2 d’agost de 2024, “de les tres empreses contactades Freemarket-ci no presenta oferta dins del termini estipulat; una altra empresa, De Madrid a Europa, presenta un pressupost per import de 14.500 euros + IVA, però posteriorment comunica que hi ha hagut un error en el pressupost presentat i remeten una altra oferta per import de 15.500 euros + IVA, que queda, per tant, fora dels límits de contracte menor. La tercera empresa, Alpha Strategy, presenta oferta per 14.900 € + IVA” i quedant, per tant, com a única adjudicatària possible.

La regidora de Compromís Eva Coscollà ha denunciat l’adjudicació “a dit, en ple mes d’agost i amb traïdoria” a la consultora de l’exsecretari d’Economia del PP Daniel Lacalle “després de demanar pressupostos a tres empreses madrilenyes dirigides per economistes ultraliberals” i ha lamentat que “haja de ser una empresa de Madrid que desconeix la realitat socioeconòmica valenciana i manca d’experiència en aquesta mena d’encàrrecs de l’Administració pública l’encarregada de marcar les línies estratègiques de l’impuls a l’ocupació a la ciutat de València”.

Coscollá ha comentat que desconeix “les raons ocultes que han portat el regidor d’Ocupació, Juanma Badenas, de Vox, a sol·licitar pressupost a la consulta de Daniel Lacalle, que sempre s’ha caracteritzat per injuriar el paper de l’Administració pública en el creixement de l’ocupació”. L’edil ha recordat que el polèmic economista va ser fitxat pel PP durant la presidència de Pablo Casado com a secretari d’Economia i número 4 per Madrid en les eleccions generals del 2019 i “ara s’acosta a Vox per a traure profit dels diners públics, en aquest cas, de les valencianes i els valencians, que pagarem de les nostres butxaques per receptes econòmiques ultraliberals i fracassades”.

En aquest sentit, Eva Coscollà ha recordat que entre les “reeixides prediccions” de Daniel Lacalle figura el pronòstic que la reforma laboral provocaria que “l’atur arribara al 35% i 900.000 empreses espanyoles no arribarien al 2021” i, no obstant això, “s’han registrat les millors xifres de creació de llocs de treball i d’estabilitat en l’ocupació de la història”.

A més, la regidora valencianista ha lamentat que “plou sobre mullat”, ja que aquest encàrrec a dit del Pla Estratègic se suma a “altres atropellaments greus” en les polítiques actives d’ocupació de l’Ajuntament de València amb l’aquiescència de l’alcaldessa de València, María José Catalá, com el canvi dels estatuts de la Fundació València Activa per a eliminar la referència a promoció de l’ocupació femenina, que ha rebut la reprimenda del Síndic de Greuges per l’arbitrarietat de la mesura, o la supressió dels punts per a les dones i les víctimes de violència masclistes en els plans d’ocupació municipals.

“L’alcaldessa de València no pot continuar amagant la seua responsabilitat com a màxima responsable d’aquesta situació vergonyosa i ha de posar ordre i concert per a frenar d’una vegada per sempre els estropells i les ocurrències en una àrea tan important com és la Regidoria d’Ocupació, que no pot estar dirigida ni un dia més pels capritxos de Vox i els seus sequaços”, ha lamentat Coscollá.