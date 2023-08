Vox no aconsegueix en tres setmanes renovar el cap contra incendis de la Generalitat Valenciana en plena crisi climàtica

Han passat tres setmanes des que, el 17 de juliol passat, el popular Carlos Mazón va prendre possessió com a president de la Generalitat Valenciana després d’un pacte amb Vox. En el repartiment de llocs, la Conselleria de Justícia i Interior, de què depén l’organisme autonòmic de lluita contra els incendis, va recaure en Elisa Núñez. No obstant això, malgrat el temps transcorregut i de la situació tibant de crisi climàtica, el partit de Santiago Abascal no ha sigut capaç de designar un substitut per al delicat lloc, que continua ocupant el socialista José María Ángel, en una situació insòlita.

El responsable del departament d’Emergències ha demanat per carta que se’l relleve, igual que Salvador Almenar, director general d’Interior. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, s’ha limitat a agrair la “mostra de responsabilitat” de tots dos càrrecs pel fet de romandre en els llocs respectius. Tot això, en una època extremadament perillosa en aquest departament, de què també depén el control dels festejos taurins.

Almenar, en una carta remesa dilluns, he sol·licitat el seu relleu a la consellera de Justícia i Interior. “Després de més de 15 dies des de la seua presa de possessió, crec que hi ha hagut temps suficient per a haver pogut fer un traspàs ordenat, de la mateixa manera que considere que és una altra persona la que ha d’ocupar el meu càrrec per a poder executar les polítiques que el nou Consell estime oportunes”.

Carlos Mazón, per part seua, ha tancat l’orella a les peticions de José María Ángel i Salvador Almenar. En declaracions recollides dilluns a Elx per Europa Press, Mazón ha considerat que “la cosa més responsable és no anar corrent a canviar caps polítics quan es tracta d’emergències”, atesa la importància de “l’estabilitat, la seguretat i que les persones que han preparat aquesta campanya d’estiu puguen ajudar al trànsit amb una certa responsabilitat”.

Com cada estiu, el risc per incendis forestals és màxim. A més, el territori valencià s’enfronta a l’agudització de la crisi climàtica, un fenomen que nega obertament la formació d’extrema dreta que dirigeix el departament autonòmic de Justícia i Interior.

Carlos Mazón ha insistit en el seu agraïment pel seu “gest” a Ángel i ha remarcat que l’equip tècnic que està al capdavant és “extraordinàriament competent” i “ofereix tota la seguretat”. No obstant això, tant Àngel com Almenar han instat Núñez a cessar-los a la “com més prompte millor”.

En una visita al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana, el 27 de juliol passat, Mazón va assegurar que la consellera de Justícia i Interior ha assumit amb “màxim rigor” totes les competències relacionades amb la gestió de les emergències i va indicar que el seu departament “està preparat per a reaccionar” davant qualsevol incidència “amb la màxima seguretat i els millors professionals”.

En la visita, acompanyat pel vicepresident de Vox, Vicente Barrera, i per José María Ángel, el cap de l’executiu autonòmic va demanar “precaució i cautela” a la ciutadania per a previndre possibles incendis.

Carlos Mazón “a la fresca”, segons el PSPV

D’altra banda, el PSPV-PSOE ha instat Mazón a “deixar d’eludir la seua responsabilitat” i l’ha acusat “d’estar estirat a la fresca”. La portaveu de Justícia en les Corts, Alicia Andújar, ha argumentat que el Govern del PP i Vox “no tenen banqueta” i ha asseverat: “És lògic, ningú vol lligar el seu futur a l’empremta de la corrupció del PP valencià”.

La parlamentària socialista ha criticat que “el Govern de PP i Vox demostra una greu falta de responsabilitat i absolut desistiment de funcions” i ha subratllat que “fins i tot en això Mazón és ostatge de Vox, és incapaç d’ordenar als seus socis d’ultradreta que completen l’organigrama”. “Ni Mazón ni la ultradreta estan preparats per a governar”, ha manifestat.