Vox, el PSPV i Compromís tombaran al PP valencià la mesura de deixar construir hotels en primera línia de platja

El Govern de Carlos Mazón pot veure truncada la possibilitat d’aprovar una de les seues mesures estrela del primer any de Govern per una qüestió urbanística. Els tres partits de l’oposició en les Corts Valencianes rebutgen la pretensió dels populars de permetre que es construïsquen hotels a 100 metres de la costa, una qüestió introduïda en el decret conegut com a Pla Simplifica, les esmenes del qual es tramiten a hores d’ara en el parlament valencià. El pla, que modifica desenes de lleis, introdueix canvis en urbanisme com l’esmentat, mentre que la Llei de costes, que també està en tramitació, ignora aquesta qüestió.

Vox, el soci preferent dels populars, malgrat la ruptura del Govern autonòmic fa uns quants mesos, va presentar una esmena al text per a restituir la protecció del litoral vigent amb la llei del Pacte del Botànic. En concret, el text de Vox apunta que “els terciaris hotelers no podran situar-se a menys de 500 metres” de la mar. El seu portaveu, José María Llanos, va considerar que l’esmena és “oportuna” i es mantindrà fins al debat final, encara que no descarta que es negocie amb el PP.

Els socialistes van defensar dimecres una esmena a la totalitat a aquest decret i votaran a favor de l’esmena de Vox, si així aconsegueixen tombar la proposta urbanística. En una posició similar se situa Compromís, que abordarà aquesta qüestió quan arribe la comissió per a debatre-la, però s’ha mostrat radicalment en contra de permetre hotels a 100 metres de la costa.

Amb un govern en minoria, a punt de presentar els pressupostos de la Generalitat per al 2025 i ja negociant la denominada llei d’acompanyament, els populars es replantegen ara la distància mínima per a les construccions. El seu portaveu, Juanfran Pérez Llorca, va afirmar dimecres que s’obrin a negociar amb la ultradreta per a evitar que es rebutge el decret. “No crec que per 50 metres menys o per 50 metres més hi haja cap problema”, va dir, i després va afegir: “El Pla Simplifica és una norma molt ambiciosa, molt gran i no sols podem reduir-la a 100 metres, a 200 o a 500, parlem d’acabar la burocràcia i de donar seguretat jurídica, i això és molt important”.

L’executiu autonòmic ha deixat en mans de les Corts Valencianes la legislació en aquesta matèria. Dimarts el ple del Consell va aprovar l’avantprojecte de Llei de costes, que no regularà la construcció en el litoral. La Conselleria de Medi Ambient elimina del text la limitació, que estava prevista en 200 metres, per a traslladar la negociació al parlament autonòmic.

El portaveu del PSPV, José Muñoz, ha acusat el PP de rebaixar la distància per a construir hotels en la costa com “una mesura amagada” en el Pla Simplifica, que ha relacionat amb “l’urbanisme depredador made in PP valencià”, mentre que els valencianistes, a través de Joan Baldoví, han augurat que el PP haurà de “fer marxa arrere” en la seua intenció de rebaixar la distància per a construir hotels en la costa: “És la primera vegada que Vox els fa rectificar”, ha assenyalat.