Vox València demana ara “transparència màxima”, però no aclareix en quin compte estaven els 17.000 euros tornats

El segon tinent d’alcalde de València i portaveu de Vox, Juan Manuel Badenas, va tractar d’eixir dijous al pas dels dubtes generats al voltant de la comptabilitat del grup municipal entre gener i juny de l’any passat, tal com reflecteix l’últim informe de la Intervenció, i de les acusacions del PSPV i de l’exregidor del seu partit, Vicente Montañez.

Segons el document esmentat, de la quantitat aportada per l’Ajuntament per al funcionament diari del grup, hi havia un romanent de crèdit de 16.874,18 euros sense justificar, per la qual cosa en va reclamar la devolució.

Com va avançar elDiario.es, el partit d’extrema ja ha fet efectiva la devolució dels quasi 17.000 euros reclamats, tal com es va comprometre Badenas en l’últim ple. No obstant això, preguntats sobre els conceptes en què s’havien gastat aquests diners, tenint en compte que, segons la documentació recaptada per aquest diari en el compte oficial del grup, només hi havia 1.800 euros al tancament del mandat passat (16 de juny de 2023), des de Vox van insistir que els diners no s’havien gastat, sinó que estaven “en caixa i en un altre compte”, diferent, per tant, de l’oficial. Aquest fet col·lidiria amb el Reglament del Ple que recull el mateix informe de la Intervenció segons el qual els grups municipals només poden disposar d’un únic compte per a gestionar els fons que els aporta l’Ajuntament per al seu funcionament, compte les dades del qual han de traslladar a l’interventor.

Lluny de fer llum sobre aquesta situació, Badenas, mitjançant un comunicat, es va limitar a assegurar que els diners gastats estan justificats i que el grup municipal només tenia un compte. Aqusta afirmació confirmaria que els 17.000 euros es van ingressar a l’Ajuntament des d’un compte diferent, ja que en el del grup només hi havia 1.800 euros. Per tant, malgrat que Badenas va afirmar que “la transparència ha de ser màxima”, continua sense aclarir des de quin compte es va fer la transferència i per què aquests diners no estaven en el compte del grup municipal. Tampoc en què es van gastar 6.000 euros amb una targeta de prepagament.

Després de les declaracions de l’exedil de Vox Vicente Montañez i de la portaveu socialista a l’Ajuntament, Sandra Gómez, sobre una pretesa irregularitat de Vox en les assignacions municipals al grup, Badenas va recordar que ell no era regidor en l’anterior legislatura.

“No hi ha comptes fantasmes ni falta un euro dels comptes municipals”, va afirmar i va afegir que això mateix vol “saber de cadascun dels grups polítics que van estar a l’Ajuntament del 2019 al 2023”. Per això, va anunciar que presentarà una moció en el pròxim ple “perquè una entitat independent audite amb rigor cadascuna de les factures que han utilitzat els grups PSPV, Compromís, PP i Vox per a justificar les seues despeses”.

“La transparència ha de ser màxima”, va sostindre i va proposar el que denomina “les auditories d’infart del Rialto” perquè estan trobant-se “despeses de l’alcalde i la vicealcaldessa anteriors, i de proveïdors amics en les fundacions, els organismes i les empreses que gestionaven Joan Ribó i Sandra Gómez”. “I estem acumulant informació important per a aportar-la a la Fiscalia. Per exemple, volem saber qui va viatjar a Sillicon Valley amb València Activa o a Nàpols amb l’alcalde llavors, per què van allargar els seus viatges per a fer turisme personal”, va concloure.

Compromís i PSPV demanen explicacions a Catalá

Davant l’anunci fet pel tinent d’alcalde i portaveu de Vox Juan Manuel Badenas de la realització d’auditories d’“infart” sobre la gestió feta durant els últims mandats a l’Ajuntament de València, la regidora de Compromís Eva Coscollà va anunciar que el seu grup presentarà una moció a la Comissió d’Hisenda per a reprovar les seues declaracions, ja que, segons la regidora “són un fet molt greu que posa en dubte la faena feta durant els últims anys per funcionaris de carrera habilitats nacionals que són els garants del compliment de la normativa que regula l’ús dels recursos públics”.

Per a Coscollà, “el grup d’ultradreta és capaç de desprestigiar les institucions, els funcionaris públics i els mecanismes legals de control abans que donar comptes i informar què ha fet amb els 17.000 euros que faltaven del seu compte municipal i de quina manera ha pogut reposar-los i d’on els ha trets”. Coscollà assegura que “aquesta és l’autèntica auditoria d’infart que esperem: com i d’on ha tret els 17.000 euros sense haver vulnerat la llei”.

Finalment, Coscollà ha denunciat que l’alcaldessa Catalá és conscient que depén d’un grup municipal que ignora la llei i que desprestigia la institució municipal, “ella serà l’única responsable del desgovern que està causant un regidor que està fora de control, que és capaç de posar potes enlaire l’Ajuntament abans que reconéixer la seua negligència.”

El regidor socialista Borja Sanjuán va assegurar que cada vegada que parla “és per a reconéixer una nova irregularitat. Primer van reconéixer que havien transferit diners públics a un compte B i ara ha admés que aquest compte no és propietat del grup municipal”. L’edil, en aquest sentit, va retraure a Badenas que continue “fent voltes als comptes de Vox sense que haja sigut capaç de justificar on estan els quasi 17.000 euros distrets de les subvencions que ha rebut el partit d’ultradreta sobre els quals ha alertat l’Interventor municipal”.

Sanjuán, no obstant això, va assenyalar directament María José Catalá per intentar amagar les irregularitats dels seus socis de govern: “La veritat és que el portaveu de Vox no sembla el llapis més esmolat de l’estoig, però la responsabilitat cal exigir-la a l’alcaldessa María José Catalá, que intenta tapar el seu soci de govern davant la possible comissió de delictes com ara finançament irregular i malversació”.

“No hi ha una sola excusa perquè la senyora Catalá no aporte demà davant la Fiscalia i davant el Tribunal de Comptes, com farà el Grup Municipal Socialista, tota la documentació de què disposa. Perquè tots els comptes dels grups municipals han sigut revisats de manera independent per la Intervenció i solament hi ha un grup en quès’han detectat irregularitats, que és el grup municipal de Vox que ara mateix forma part del Govern de la ciutat”.