Ximo Puig demana l'estat d'alarma i anuncia que el toc de queda serà efectiu en la matinada del diumenge

La Comunitat Valenciana se suma a altres vuit autonomies i sol·licita al Govern que declare l'estat d'alarma amb l'objectiu de tindre més eines legals per a fer front a la pandèmia, principalment en el que a la mobilitat dels ciutadans fa referència.

Així ho ha anunciat el president del Govern valencià, Ximo Puig, després de la reunió que ha mantingut aquest dissabte en el Centre de Coordinació Operativa Integrada (CECOPI), a la qual també ha assistit la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, i la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló i la delegada del Govern, Gloria Calero, entre altres autoritats.

En aquest sentit, el Consell de Ministres es reunirà aquest diumenge amb caràcter extraordinari per a abordar la declaració de l'estat d'alarma. A més de la Comunitat Valenciana, han sol·licitat la seua aprovació Catalunya, Euskadi, Navarra, Extremadura, Astúries, La Rioja, Cantàbria i Melilla. També està previst que ho faça Castella-la Manxa.

Puig ha comentat sobre aquest tema que "la Generalitat és partidària d'una solució comuna per a tot Espanya, una solució modulable, segons la situació de cada territori, per a afrontar millor aquesta segona onada de la pandèmia".

Toc de queda i noves mesures restrictives

El president valencià ha confirmat també que el decret que regula el toc de queda i que inclourà altres mesures restrictives es publicarà en les pròximes hores, per la qual cosa des d'aquesta aquesta matinada queda prohibida la mobilitat dels ciutadans entre la mitjanit i les 06.00 hores fins al 9 de desembre.

El cap del Consell ha detallat també les noves mesures restrictives que inclou el decret. La primera limita a sis persones les reunions familiars o socials en espais públics i privats. A més, els parcs i espais públics hauran de romandre tancats a partir de les les 22.00 hores.

Del que fa a l'hostaleria, haurà de tancar a la mitjanit, es prohibeix el consum en barra i no podrà haver-hi més de sis persones per cada taula o agrupació de taules.

El decret també recull la prohibició de la venda d'alcohol entre les 22.00 i les 08.00 hores, excepte en els establiments hostalers.

Com a recomanació, la nova resolució demana ajornar les activitats familiars o socials que no siguen imprescindibles, així com limitar l'activitat social en les pròximes setmanes.