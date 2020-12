Ximo Puig descarta noves restriccions davant la 'tardevieja' encara que adverteix que està en joc la salut i la recuperació econòmica

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advertit d'"actuacions contundents" contra festes que no respecten les restriccions existents i ha remarcat: "No hi ha Cap d'any ni 'Tardevieja'".

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimecres després de mantindre una reunió de coordinació de seguretat amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, representants de la Policia Nacional i Autonòmica, Guàrdia Civil i regidors de seguretat d'Alacant, Castelló i Elx per a establir l'operatiu especial per als pròxims dies.

Puig ha ressaltat que és fonamental "prendre consciència de la situació que vivim" perquè sinó "seran necessàries més prompte que tard noves restriccions que afectaran la vida i l'economia". Així, ha advertit que les restriccions existents "poden anar més enllà" encara que els agradaria que no fora necessari, i ha anunciat una reunió de la comissió interdepartamental --l'organisme del Consell en el qual s'han adoptat les últimes restriccions-- per a l'inici de la setmana que vé.

En aquest sentit, ha incidit que actualment existeixen "mesures estrictes que cal fer complir" i ha assegurat que "la immensa majoria de la població sap el que ens juguem", per la qual cosa ha apel·lat a la "corresponsabilitat". "Confie en la societat valenciana i estic convençut que es farà l'esforç comú per a eixir d'aquesta situació tan extraordinàriament complicada", ha asseverat.

Per açò, ha incidit que "cal llevar qualsevol pensament que estem davant una Nit de cap d'any normal". "En absolut, no ho estem, no hi ha 'Nochevieja' ni 'Tardevieja'", ha agregat. "No hi ha la festa que sempre hem entès que és Any Nou", ha resolt, al mateix temps que ha "suplicat" als ciutadans que "atenguen aquesta siutación".