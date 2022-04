La zona de baixes emissions de València tindrà 274 càmeres per a controlar l’accés de vehicles contaminants

Els cotxes i les motos més antics i contaminants tindran restringida l’entrada a la zona de baixes emissions (ZBE) que s’habilitarà a València abans que acabe l’any 2023, una mesura que és de compliment obligat per a tots els municipis de més de 50.000 habitants en virtut de la Llei de canvi climàtic i transició energètica.

L’Ajuntament ha aprovat la licitació del subministrament del sistema de gestió i control necessari per a la implantació de la zona de baixes emissions de València, segons han informat a elDiario.es fonts de la Regidoria de Mobilitat, que dirigeix Giuseppe Grezzi.

El sistema comprén diferents components essencials d’última tecnologia que permetran una gestió dinàmica en funció dels nivells de contaminació ambiental que es registren a cada moment.

Així doncs, com més alt siga l’índex de pol·lució, més ampli serà el perímetre controlat per les càmeres a què no es podrà accedir amb uns vehicles determinats en funció de l’any de matriculació i, per tant, de les emissions que desprenga. En cas d’accedir a la zona perimetrada, la càmera ho detectarà i emetrà la sanció corresponent.

El contracte inclou el subministrament i la instal·lació d’equips a situar al carrer que permeten controlar els vehicles que circulen per la ZBE i saber de manera fiable els nivells de contaminació atmosfèrica i de gasos d’efecte d’hivernacle existents. En concret, es tracta de 274 càmeres de lectura automàtica de matrícules distribuïdes entre 93 punts de control de pas de vehicles, encara per determinar.

A més, s’instal·laran 52 sensors de mesurament ambiental, 44 panells d’informació variable i s’oferirà un servei de desenvolupament de totes les aplicacions informàtiques necessàries (programari) per a gestionar, operar i controlar els equips existents, així com intercomunicar-se amb els diferents components del sistema, i amb sistemes externs.

També forma part de la licitació el subministrament de tots els equips i els sistemes informàtics (maquinari) que permeten allotjar i processar les aplicacions informàtiques esmentades i emmagatzemar la informació adient; el servei de desenvolupament d’un sistema avançat per al monitoratge i el control de la qualitat aire associat a la gestió de la ZBE, que permeta saber la correlació entre els patrons de mobilitat i la qualitat de l’aire; i una campanya d’informació i conscienciació dirigida a la ciutadania per a donar a conéixer el projecte d’implantació de la ZBE i conscienciar sobre la necessitat d’aquesta.

El contracte de subministrament del sistema per a la gestió i control de la ZBE de la ciutat de València té un pressupost màxim de 10,8 milions d’euros (IVA inclòs), dels quals el 90% de l’import sense IVA se sufragarà amb càrrec als fons europeus Next-Generation. El termini d’execució del contracte s’ha previst en 24 mesos.

Per a la licitació del contracte s’ha previst un procediment obert basat tant en criteris quantificables automàticament (preu, extensió del termini de garantia, hores addicionals de desenvolupament de programari) com altres dependents de la qualitat de les propostes de les empreses licitadores (qualitat dels equips a subministrar, qualitat del programari a desenvolupar, qualitat del programari mediambiental, qualitat del pla de comunicacions proposat).

Els detalls d’on s’instal·laran les càmeres i com funcionarà el sistema, és a dir, quins vehicles afectarà, es definiran durant l’elaboració de l’ordenança que determine totes les característiques d’aquesta ZBE, per a la qual cosa hi haurà un debat amb la ciutadania amb caràcter previ a la definició de l’abast de la ZBE.

“València en aquests anys ha demostrat ser capdavanter en les mesures de millora de l’accessibilitat universal, l’eficiència energètica, la potenciació d’un model de mobilitat amb més i millors alternatives, en la reducció del trànsit rodat i la disminució molt important de la contaminació atmosfèrica. Ara afegim una peça més, amb aquest projecte d’instal·lació de sistemes tecnològics dels més avançats del mercat, per aprofundir mitjançant el diàleg i la participació de totes les entitats de la ciutat en la descarbonització de la ciutat per a ser climàticament neutres el 2030”, explica l’edil de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.